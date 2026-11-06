महंगे प्रोडक्ट्स के बाद भी मेकअप हो जाता है 'पैची'? फ्लॉलेस ग्लो के लिए फॉलो करें ये आसान स्टेप्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। फेस्टिव सीजन आ चुका है और ऐसे में हर महिला चाहती है कि उसका मेकअप बिल्कुल फ्लॉलेस दिखे। मेकअप न सिर्फ खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने में भी मदद करता है। त्योहार के मौके पर हर महिला चाहती है कि उसका चेहरा स्मूद, फ्रेश और फ्लॉलेस नजर आए।

हालांकि, अक्सर देखा जाता है कि सही प्रोडक्ट्स होने के बावजूद मेकअप चेहरे पर ठीक से बैठता नहीं, स्किन पैची दिखने लगती है या कुछ ही देर में ग्लो गायब हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है मेकअप के स्टेप्स को सही स्टेप और सही तरीके से फॉलो न करना। अगर आप भी मिनटों में नेचुरल निखार और परफेक्ट फिनिश चाहती हैं, तो मेकअप के इन जरूरी स्टेप्स को जरूर फॉलो करें।