कितना भी मॉइश्चराइजर लगा लें, सर्दियों में फिर रूखी हो जाती है त्वचा? ये घरेलू नुस्खे दिलाएंगे छुटकारा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ठंड के मौसम की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जितना भी मॉइश्चराइजर लगा लिए जाए, त्वचा थोड़े समय बाद फिर से रूखी हो जाती है। इसमें भी जिनकी ड्राई स्किन है, उन्हें यह समस्या सबसे ज्यादा होती है। लोग इससे छुटकारा पाने के लिए महंगे मॉइश्चराइजर भी इस्तेमाल करते हैं, पर समाधान फिर भी नहीं मिलता।

ऐसे में अगर आपकी भी विन्टर की यह सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है, तो आइए इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ स्किन केयर टिप्स जानते हैं। नहाते समय तेल लगाएं ठंड के मौसम में बार-बार त्वचा के रूखेपन से बचने के लिए सबसे असरदार तरीका है नारियल या सरसों का तेल। जब भी नहाने जाएं तो पानी में कोई भी तेल मिला लें। आप चाहे तो नहाने से पहले भी तेल से शरीर की मालिश कर सकते हैं। इससे ऑयल स्किन में गहराई तक समाकर उसे ड्राई होने से रोकता है।

शहद शहद में कई ऐसे विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं, जो स्किन को गहराई से मॉइश्चराइज करने के साथ ही उसमें कसाव भी लाते हैं। बस इसके लिए जरूरी है कि इस्तेमाल किया जाने वाला शहद ऑर्गैनिक होना चाहिए। नहाने के बाद 2 बड़े चम्मच शहद लें और उसमें 3-4 बूंद नारियल का तेल मिलाकर स्किन पर 10 मिनट के लिए लगा छोड़ दें। फिर थोड़ी देर बाद सादे पानी डाल लें।

बादाम का तेल विटामिन-ई से भरपूर बादाम का तेल भी ड्राई स्किन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह स्किन बैरियर की सुरक्षा करने के साथ ही उसमें चमक बरकरार रखने की खूबी के लिए जाना जाता है। नारियल में बराबर मात्रा में बादाम का तेल मिलाकर स्किन पर मॉइशराइजर की तरह लगाएं। इससे त्वचा लंबे समय तक हाइड्रेट रहेगी।