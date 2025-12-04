कहानी गहनों की: 'रानी हार', जो सदियों से है शाही शान का प्रतीक; मुगल रानियों की था पहली पसंद

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। गहनें भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा रहे हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तरह के गहने देखने को मिल जाते हैं, जिनकी खूबसूरती किसी का भी दिल जीतने के लिए काफी हैं। इन्हीं गहनों में रानी हार भी शामिल है। अपनी खूबसूरती और भव्यता के कारण रानी हार आज भी शादियों के लिए खूब पसंद किया जाता है।

रानी हार सदियों से शाही शान और भव्यता का प्रतीक रहा है। यह केवल एक गहना नहीं, बल्कि भारतीय कला और संस्कृति की एक चलती-फिरती विरासत है। आइए कहानी गहनों की सीरिज में आज हम इसी खूबसूरत हार के बारे में जानते हैं, जो भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा रही है।

(Picture Courtesy: Instagram) इसे यह नाम कैसे मिला? इस हार को 'रानी हार' नाम इसलिए मिला, क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ ही "रानी का हार" होता है। यह हार खास तौर से रानियों और शाही परिवार की महिलाओं द्वारा पहना जाता था। इसका लंबा, भव्य डिजाइन और कीमती पत्थरों का इस्तेमाल इसे आम आभूषणों से अलग करता था, जिससे इसे देखते ही पता चल जाता था कि यह शाही परिवार की किसी महिला का हार है।

रानी हार का इतिहास रानी हार का इतिहास भारत के स्वर्णिम मुगल साम्राज्य और राजपूत दरबारों से जुड़ा हुआ है। इस युग के दौरान, रानी हार शाही महिलाओं के लिए आभूषण का एक अहम हिस्सा था, जिसका इस्तेमाल वे अपनी धन-संपत्ति और सामाजिक रुतबे को दिखाने के लिए करती थीं। बेहतरीन डिजाइन, बारीक कारीगरी और इसमें इस्तेमाल होने वाले कीमती मटेरियल ने इसे प्रतिष्ठा का एक अटूट प्रतीक बना दिया। ये हार अक्सर पारिवारिक विरासत के तौर पर पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ते थे, जिससे इनकी कीमत और भी बढ़ जाती थी।

(Picture Courtesy: Instagram) इसका महत्व और क्यों है यह इतना खास? रानी हार केवल आभूषण का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि सदियों पुराने शाही वैभव और शिल्प कौशल की एक धरोहर है। इसका महत्व इसकी कारीगरी और ऐतिहासिक महत्व में छिपा है। कारीगर घंटों लगाकर इस हार को तैयार करते हैं। इसके बारीक डिजाइन और बेहतरीन हैंडिक्राफ्ट इसे बेहद खास बनाती है।