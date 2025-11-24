जब प्रिंसेस डायना ने अपनी 'रिवेंज ड्रेस' से दुनिया को दिया करारा जवाब, पढ़ें इस आइकॉनिक लम्हे की कहानी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया ने कई फैशन स्टेटमेंट देखे हैं, लेकिन कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। प्रिंसेस डायना (Princess Diana) का ब्लैक ‘रिवेंज ड्रेस’ पहनना भी ऐसा ही एक पल था। फैशन से कहीं आगे बढ़कर यह साहस, आत्मविश्वास और अपनी पहचान वापस पाने का प्रतीक बन गया।

यह ड्रेस एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि 20 नवंबर 2025 को पेरिस के Musée Grevin में दिवंगत प्रिंसेस डायना का नया वैक्स स्टैच्यू अनवील किया गया, जिसमें वह वही 1994 वाला ऑफ-शोल्डर ब्लैक गाउन पहने नजर आईं। आइए जानते हैं कि क्यों यह ब्लैक ड्रेस (The Revenge Dress) इतनी आइकॉनिक है और इसकी आज इसकी कीमत क्या है।

(Picture Courtesy: Instagram) कहां से शुरू हुई इस ‘रिवेंज ड्रेस’ की कहानी? 1990 के दशक की शुरुआत में ही प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस डायना की शादी में दरारें साफ दिखने लगी थीं। 1992 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने उनके अलग होने की आधिकारिक घोषणा की और 1996 में दोनों का तलाक हो गया। इस दौरान एक डॉक्यूमेंट्री में प्रिंस चार्ल्स ने स्वीकार किया कि उनका रिश्ता “नामी मात्र” रह गया था और दुनिया ने यह भी जान लिया कि उनकी जिंदगी में कैमिला पार्कर-बोल्स मौजूद थीं, जो आगे चलकर 2005 में उनकी पत्नी बनीं।

यह खुलासा डायना के लिए निजी तौर पर बेहद झकझोर देने वाला था। वह जानती थीं कि इसके बाद पूरी दुनिया उन पर नजरें गड़ाए बैठी है। अब या तो वे दुनिया से छिप सकती हैं या सामने आकर सामना कर सकती हैं। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और शुरू हुई रिवेंज ड्रेस की कहानी।

और फिर आया वो रात जिसने इतिहास बदल दिया उसी दिन जब यह डॉक्यूमेंट्री टेलीविजन पर प्रसारित हुई, डायना को वैनिटी फेयर की एक गाला नाइट में शामिल होना था। बहुत से लोग इसे टाल देते, लेकिन डायना ने ऐसा नहीं किया। एक मैगजीन के अनुसार, वह जानती थीं कि सभी निगाहें उन्हीं पर रहेंगी और इसलिए उन्होंने चुपचाप घर बैठने के बजाय अपने फैशन से जवाब देना चुना।

वह Valentino का गाउन पहनने वाली थीं, लेकिन आखिरी पल में उन्होंने तीन साल से अलमारी में टंगी एक बोल्ड ब्लैक ड्रेस चुन ली, जिसे Christina Stambolian ने डिजाइन किया था। उन्होंने चुना बॉडी हगिंग, ऑफ शोल्डर, स्लिट वाली शानदार ड्रेस। उस रात भी डायना ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी ड्रेस सबकुछ कह चुकी थी।

दरअसल, डायना ने इस ब्लैक ड्रेस को पहले ‘टू मच’ बोलकर पहनने से टाल दिया था, लेकिन इस इवेंट के लिए उन्होंने इसी ड्रेस को चुना और दुनिया को अपने ग्लैमर और फैशन से जवाब दिया। इस तरह इस ड्रेस को मिला “द रिवेंज ड्रेस” का नाम और फैशन के आइकॉनिक लम्हों में इस ड्रेस ने अपनी जगह बना ली।

(Picture Courtesy: Instagram) आज क्या है इस ड्रेस की कीमत? 1997 में डायना ने अपनी 79 ड्रेसेज चैरिटी के लिए नीलाम कीं, जिनमें यह ‘रिवेंज ड्रेस’ भी शामिल थी। यह ड्रेस स्कॉटलैंड के एक बिजनेसमैन को करीब 9.4 लाख रुपए में बेच दी गई। लेकिन इस ड्रेस की कीमत समय के साथ आसमान छूने लगी। 2023 में Sotheby’s, न्यू यॉर्क की नीलामी में यह फिर बिकी चार बोली लगाने वालों के बीच भारी मुकाबले के बाद इस ड्रेस की नीलामी $604,800, यानी करीब ₹54.2 करोड़ में हुई।