पेरिस के वैक्स म्यूजियम में Princess Diana की एंट्री, 30 साल बाद फिर चर्चा में आई 'रिवेंज ड्रेस'

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। प्रिंसेस डायना एक ऐसा नाम है, जो आज भी दुनिया भर में शालीनता, करुणा और फैशन आइकन के रूप में याद किया जाता है। उनकी जिंदगी से जुड़ी कई तस्वीरें और पल ऐसे हैं, जो अब भी लोगों के दिलों में बसते हैं। उन्हीं में से एक है उनका मशहूर ‘रिवेंज ड्रेस’ लुक। अब इसी लुक को पेरिस के पॉपुलर ग्रेविन वैक्स म्यूजियम ने नई जिंदगी देकर सबके सामने पेश किया है।

क्यों खास है यह वैक्स फिगर? ग्रेविन म्यूजियम ने पहली बार डायना का वैक्स मॉडल प्रदर्शित किया है और इसे खास बनाने के लिए चुना गया वह वही काला, ऑफ-शोल्डर गाउन, जिसे उन्होंने 1994 में पहना था। यह ड्रेस सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं थी; यह थी डायना की कॉन्फिडेंस से भरी वापसी, उस समय जब उनकी वेडिंग से जुड़े बड़े निजी खुलासों ने दुनिया भर में हलचल मचा दी थी।

उसी दिन टीवी इंटरव्यू में प्रिंस चार्ल्स ने अपनी बेवफाई स्वीकार की थी और ठीक उसी शाम डायना मीडिया के सामने इस बोल्ड और एलीगेंट लुक में उतरी थीं। यह उनका संदेश था कि वे कमजोर नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत और कॉन्फिडेंट हैं।

(Image Source: AP) पेरिस से डायना का गहरा रिश्ता पेरिस डायना की यादों से भरा शहर है- यहीं 1997 में उनकी दुखद मृत्यु हुई थी। यही वजह है कि म्यूजियम में उनका वैक्स फिगर लगाया जाना उनके चाहने वालों के लिए भावुक क्षण लेकर आया। दिलचस्प बात यह है कि पहले से ही किंग चार्ल्स और क्वीन एलिजाबेथ के वैक्स मॉडल वहां मौजूद थे, लेकिन डायना को कभी शामिल नहीं किया गया था। अब, करीब तीन दशक बाद, आखिरकार उन्हें जगह मिली है- वह भी ऐसे अंदाज में, जो पूरी तरह उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है।

कहां रखा गया डायना का वैक्स फिगर? डायना को म्यूजियम ने किंग चार्ल्स और क्वीन एलिजाबेथ से हटकर एक अलग सेक्शन में लगाया है। वे अब उन आइकॉनिक पर्सनैलिटीज की कतार में खड़ी हैं, जिनका फैशन और मनोरंजन की दुनिया में बड़ा प्रभाव रहा है- जैसे डिजाइनर जीन पॉल गॉल्टियर और इंटरनेशनल पॉप स्टार आया नाकामुरा। यह प्लेसमेंट अपने आप में एक संदेश है- डायना सिर्फ ‘रॉयल फैमिली’ की सदस्य नहीं थीं, वे एक ग्लोबल फैशन और कल्चरल आइकन थीं।

20 नवंबर की तारीख का खास मतलब म्यूजियम ने इस वैक्स फिगर का उद्घाटन 20 नवंबर को किया- यह तारीख भी प्रतीकात्मक है। ठीक 30 साल पहले इसी दिन डायना ने वह मशहूर BBC इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, “इस शादी में हम तीन लोग थे।” यह बयान सार्वजनिक रूप से उनके दर्द, साहस और सच बोलने की शक्ति का प्रतीक बन गया था।

चुनौती भरा था 'पीपल्स प्रिंसेस' का वैक्स फिगर बनाना इस फिगर को तैयार करने की जिम्मेदारी पेरिस के स्कल्प्टर लॉरेंट मलामाची को दी गई। डायना की लोकप्रियता और उनके प्रति लोगों के भावनात्मक जुड़ाव को देखते हुए यह बेहद संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण काम था। म्यूजियम की टीम का कहना है कि 1990 के दशक में वे डायना के साथ वैक्स फिगर बनाने को लेकर बातचीत में थे, लेकिन उनकी असामयिक मृत्यु के बाद यह योजना रोक दी गई थी। अब, सालों बाद, यह सपना पूरा हुआ है।

दशकों बाद भी फीकी नहीं पड़ी प्रिंसेस डायना की चमक आज भी प्रिंसेस डायना को सिर्फ शाही परिवार के हिस्से के रूप में नहीं देखा जाता। वे एक इंसान थीं, जिनमें करुणा थी, लोगों से जुड़ने की क्षमता थी और अपनी पहचान खुद बनाने का साहस था। उनका ‘रिवेंज ड्रेस’ लुक आज भी इस बात का प्रतीक है कि मुश्किल समय में भी आत्मविश्वास और गरिमा से खड़े रहना कितना शक्तिशाली हो सकता है।