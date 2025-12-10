Language
    क्या आप भी लगाती हैं गलत लिपस्टिक? कैसे चुनें अपनी स्किन टोन के अनुसार परफेक्ट शेड

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 09:11 AM (IST)

    कई महिलाएं अक्सर लिपस्टिक के सही शेड को लेकर कन्फ्यूज रहती हैं। आपके चेहरे पर लिपस्टिक का कौन-सा शेड अच्छा लगेगा यह पता लगाना काफी आसान है। अपनी स्किन ...और पढ़ें

    सही लिपशेड चुनने का आसान तरीका (Picture Courtesy: Canva)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। लिपस्टिक मेकअप का एक ऐसा हिस्सा है जो आपके चेहरे की खूबसूरती को निखारने और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन गलत शेड चुनने से आपकी स्किन टोन फीकी भी लग सकती है।

    इसलिए, अपनी स्किन टोन के अनुसार सही लिपस्टिक शेड चुनना बेहद जरूरी है। यहां कुछ आसान टिप्स दिए गए हैं, जिनकी मदद से आप अपनी स्किन टोन के अनुरूप परफेक्ट लिपस्टिक ढूंढ सकती हैं।

    अपनी स्किन टोन पहचानें

    स्किन टोन मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है- फेयर, व्हीटिश या मीडियम और डार्क। इसके अलावा, आपकी स्किन का अंडरटोन भी जरूरी होता है, जो आमतौर से दो प्रकार का होता है- वार्म और कूल। अंडरटोन जानने का एक आसान तरीका यह है कि अपनी कलाई की नसों को देखें। यदि नसें हरी दिखती हैं, तो आपकी स्किन टोन वार्म है, और यदि नीली या बैंगनी दिखती हैं, तो कूल। अगर दोनों रंग दिखें, तो आपकी स्किन न्यूट्रल टोन है।

    Lipstick Right Shade (1)

    (AI Generated Imagr

    फेयर स्किन टोन के लिए

    फेयर स्किन वालों के लिए हल्के और पेस्टल शेड बहुत अच्छे लगते हैं। गुलाबी, पीच, कोरल, और मौव जैसे शेड्स आपकी स्किन को फ्रेश और ग्लोइंग दिखाते हैं। ब्राइट रेड और ब्राइट पिंक भी आप पर खूब जंचते हैं। हालांकि, बहुत गहरे रंग जैसे ब्राउन या डार्क पर्पल आपकी स्किन को बेजान बना सकते हैं।

    व्हीटिश या मीडियम स्किन टोन के लिए

    यह स्किन टोन भारत में सबसे आम है। इस टोन वालों के लिए ज्यादातर शेड्स सूट करते हैं। कोरल, पीच, गुलाबी, ब्राइट रेड, और ब्रिक रेड जैसे रंग आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं। बेरी शेड्स और डीप रेड भी बहुत अच्छे लगते हैं। न्यूड शेड्स चुनते समय ध्यान रखें कि वह आपकी स्किन से मैच करें, नहीं तो लिपस्टिक बेकार सी लग सकती है।

    डार्क स्किन टोन के लिए

    डार्क स्किन टोन वालों के लिए बोल्ड और रिच शेड्स बेहतरीन ऑप्शन हैं। डीप रेड, वाइन, ब्राउन, प्लम, और डार्क बेरी शेड्स आपकी स्किन को ग्लैमरस लुक देते हैं। ब्राइट ऑरेंज और कोरल भी आप पर खूब निखरते हैं। हल्के पिंक या पेस्टल शेड्स से बचें, क्योंकि ये आपकी स्किन के साथ कंट्रास्ट नहीं बना पाते।

    अंडरटोन के अनुसार चुनें

    • वार्म अंडरटोन वालों को ऑरेंज-बेस्ड रेड, कोरल, पीच, और ब्राउन शेड्स चुनने चाहिए।
    • कूल अंडरटोन वालों के लिए ब्लू-बेस्ड रेड, बेरी, पिंक, और पर्पल टोन बेहतर रहते हैं।
    • न्यूट्रल अंडरटोन वाले लगभग सभी रंग ट्राई कर सकते हैं।

    जरूरी टिप्स

    • लिपस्टिक खरीदने से पहले उसे ट्राई जरूर करें। हो सके तो नेचुरल डे लाइट में देखें।
    • अपने ओवरऑल लुक और आउटफिट के साथ कोऑर्डिनेट करने वाला शेड चुनें।
    • मैट, क्रीमी या ग्लॉसी फिनिश आपकी पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं।