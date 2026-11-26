नारियल तेल से नियमित मसाज- नारियल तेल स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाकर जड़ों को पोषण देता है। इसलिए हल्का गुनगुना नारियल तेल लेकर हफ्ते में दो बार सिर की मसाज करें।

एलोवेरा जेल का इस्तेमाल- एलोवेरा में मौजूद विटामिन और एंजाइम बालों की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ताजा एलोवेरा जेल को स्कैल्प पर 20-30 मिनट लगाकर वॉश करें। इससे बालों में नमी बनी रहती है और डैंड्रफ की समस्या भी कम होती है।

प्याज का रस लगाएं- प्याज का रस सल्फर से भरपूर होता है, जो हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाता है। इसलिए प्याज का रस स्कैल्प पर लगाएं और 15-20 मिनट बाद माइल्ड शैम्पू से वॉश करें।

आंवला और मेथी का हेयर पैक- आंवला विटामिन-सी का अच्छा सोर्स है और मेथी बाजीलों को मजबूती देती है। मेथी दानों को रातभर भिगोकर पीस लें और उसमें आंवला पाउडर मिलाकर पेस्ट बनाकर बालों पर 30 मिनट तक लगाएं।

ज्यादा हीट और केमिकल्स से बचें- बार-बार स्ट्रेटनर, कर्लर और हेयर कलर का इस्तेमाल बालों को कमजोर बनता है। इसलिए बालों पर कम हीट का प्रयोग करें और नेचुरल हेयर केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें।