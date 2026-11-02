चेन वाले झुमके या एलिगेंट स्टड्स... इस फेस्टिव सीजन ट्राई करें ये 5 लेटेस्ट ईयररिंग डिजाइन्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के त्योहार पर हर महिला चाहती है कि उसका लुक काफी खूबसूरत और एलिगेंट दिखे। इसके लिए अक्सर हम आउटफिट्स पर तो ध्यान दे देते हैं, लेकिन ईयररिंग्स को भूल जाते हैं।

अगर ईयररिंग्स जच नहीं रही होंगी, तो आपका पूरा लुक फीका लग सकता है। इसलिए अगर आप भी दीवाली के लिए कुछ स्टाइलिश और ट्रेडिशनल स्टाइल ईयररिंग्स ढूंढ़ रही हैं, तो ये आइडियाज आपके काम आ सकते हैं। आइए जानें इनके बारे में।

ऑक्सिडाइज्ड झुमके (Picture Courtesy: Instagram) आजकल ऑक्सिडाइज्ड झुमके काफी ट्रेंड में हैं। ऐसे झुमके दिखने में काफी खूबसूरत होते हैं और किसी भी आउटफिट पर चार चांद लगा देते हैं। झुमके पर लगे स्टोन्स का कलर आप अपनी ड्रेस को कॉम्प्लिमेंट करते हुए चुन सकते हैं। अगर आपका आउटफिट प्लेन है या आप साड़ी पहन रही हैं, तो ये झुमके आपके लुक को और खूबसूरत बना देंगे।

ईयर स्टड्स (Picture Courtesy: Instagram) अगर आपका आउटफिट काफी हैवी है या आप हैवी ईयररिंग्स नहीं पहनना चाहतीं, तो ये ईयर स्टड्स आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। इनमें आपको कई एलिगेंट डिजाइन मिल जाएंगे। अगर आप ऑक्सिडाइज्य ईयर स्टड्स चाहती हैं, तो वो भी आपको मार्केट में काफी ऑप्शन्स में मिल जाएंगे।

मोर स्टाइल झुमका (Picture Courtesy: Instagram) अगर आप झुमका ही पहनना चाहती हैं, लेकिन थोड़ा लाइट, तो आप ऐसा डिजाइन भी चुन सकती हैं। मोर या तोते जैसे बने डिजाइन झुमके पर काफी अच्छे लगते हैं और ये बाकी डिजाइन से थोड़े यूनीक भी होते हैं। इन्हें आप सूट या इंडो-वेस्टर्न के साथ स्टाइल कर सकते हैं।

चेन वाले झुमके (Picture Courtesy: Instagram) अगर आप हैवी ईयररिंग्स पहनना चाहती हैं, तो ऐसे चेन वाले झुमके भी अच्छा ऑप्शन हैं। इन्हें पहनकर आपका लुक काफी रॉयल लगेगा। साड़ी या लहंगे के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। इन चेन को अपने बालों को में फंसाकर आप बहुत अच्छा हेयर स्टाइल भी बना सकती हैं।