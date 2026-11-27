लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुबह ऑफिस जाने की जल्दबाजी में अक्सर हेयर स्टाइल बनाने का समय नहीं मिल पाता। ऐसे में कई लोग बालों को बस साधारण पोनीटेल में बांधकर निकल जाते हैं, लेकिन अगर सिर्फ 5 मिनट का समय निकाल लिया जाए, तो आप ऐसा हेयर स्टाइल बना सकती हैं जो आपके पूरे लुक को प्रोफेशनल, क्लासी और कॉन्फिडेंट बना दे।

सही हेयर स्टाइल न केवल आपकी पर्सनैलिटी को निखारता है, बल्कि पूरे दिन बालों को व्यवस्थित भी रखता है। आइए जानते हैं कुछ आसान और स्टाइलिश हेयर स्टाइल, जिन्हें आप डेली ऑफिस के लिए ट्राई कर सकती हैं। ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए परफेक्ट हेयर स्टाइल लो बन- ऑफिस के लिए लो बन सबसे एलिगेंट और प्रोफेशनल ऑफिस के लिए लो बन सबसे एलिगेंट और प्रोफेशनल हेयर स्टाइल माना जाता है। पहले बालों को अच्छी तरह कंघी करें, फिर गर्दन के पास लो पोनीटेल बनाकर उसे ट्विस्ट करते हुए जूड़े का आकार दें और बॉबी पिन से फिक्स कर लें।

स्लीक लो पोनीटेल- बालों को अच्छी तरह कंघी करके बीच या साइड से पार्टिंग करें और गर्दन के पास रबर बैंड से बांध लें। थोड़े से हेयर सीरम या हेयर स्प्रे का इस्तेमाल करने से फ्रिज कम होता है और बाल पूरे दिन व्यवस्थित रहते हैं।

हाफ-अप ट्विस्ट हेयर स्टाइल- जो महिलाएं बाल खुले रखना पसंद करती हैं, उनके लिए हाफ-अप ट्विस्ट परफेक्ट है। दोनों तरफ से थोड़ा-थोड़ा बाल लेकर पीछे की ओर ट्विस्ट करें और क्लचर या छोटे क्लिप से फिक्स कर दें।

जो महिलाएं बाल खुले रखना पसंद करती हैं, उनके लिए हाफ-अप ट्विस्ट परफेक्ट है। दोनों तरफ से थोड़ा-थोड़ा बाल लेकर पीछे की ओर ट्विस्ट करें और क्लचर या छोटे क्लिप से फिक्स कर दें। सिंपल फ्रेंच ब्रेड- फ्रेंच ब्रेड देखने में जितनी स्टाइलिश लगती है, उतनी ही प्रैक्टिकल भी है। यह पूरे दिन बालों को उलझने से बचाती है। अगर पूरी फ्रेंच ब्रेड बनाना मुश्किल लगे, तो केवल फ्रंट सेक्शन में फ्रेंच ब्रेड बनाकर बाकी बाल पोनीटेल में बांध सकती हैं।

फ्रेंच ब्रेड देखने में जितनी स्टाइलिश लगती है, उतनी ही प्रैक्टिकल भी है। यह पूरे दिन बालों को उलझने से बचाती है। अगर पूरी फ्रेंच ब्रेड बनाना मुश्किल लगे, तो केवल फ्रंट सेक्शन में फ्रेंच ब्रेड बनाकर बाकी बाल पोनीटेल में बांध सकती हैं। क्लॉ क्लिप बन- आजकल क्लॉ क्लिप हेयर स्टाइल काफी ट्रेंड में है। बालों को हल्का ट्विस्ट करके क्लॉ क्लिप से फिक्स कर दें। यह स्टाइल सिर्फ 2-3 मिनट में तैयार हो जाता है और फॉर्मल और सेमी-फॉर्मल दोनों आउटफिट पर शानदार लगता है। सही हेयर स्टाइल चुनकर आप केवल 5 मिनट में अपने लुक को स्टाइलिश, सलीकेदार और कॉन्फिडेंट बनाती हैं। ये आसान हेयर स्टाइल न सिर्फ समय बचाते हैं, बल्कि पूरे दिन आपको फ्रेश और प्रेजेंटेबल भी बनाए रखते हैं।