सर्दियों में डैंड्रफ सिर्फ रूखेपन से नहीं होता, आपकी ये 7 आदतें हैं असली वजह; राहत दिलाएंगे 6 घरेलू उपाय

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियां आते ही ठंडी हवाओं का मजा तो हम सब लेते हैं, लेकिन यही मौसम हमारे बालों और स्कैल्प के लिए कई मुसीबतें भी लेकर आता है। इस दौरान सबसे आम समस्या जो लगभग हर किसी को सताती है, वह है रूसी यानी डैंड्रफ।

सिर में लगातार होने वाली खुजली, कपड़ों पर गिरती सफेद परतें, बालों का कमजोर होना और तेजी से बढ़ता हेयर फॉल- ये सभी डैंड्रफ के ही इशारे हैं। अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए, तो यह समस्या स्कैल्प में इन्फेक्शन पैदा कर सकती है और आपके बालों की ग्रोथ को भी रोक सकती है। आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर सर्दियों में डैंड्रफ इतना क्यों बढ़ जाता है और इसे दूर करने के सबसे आसान और असरदार घरेलू उपाय क्या हैं।

सर्दियों में क्यों बढ़ जाती है डैंड्रफ की समस्या? स्कैल्प का सूखना: सर्दियों की ठंडी हवा और वातावरण में नमी की कमी के कारण स्कैल्प की प्राकृतिक नमी छिन जाती है। इससे त्वचा सूखने लगती है और उसमें से परतें निकलने लगती हैं।

सर्दियों की ठंडी हवा और वातावरण में नमी की कमी के कारण स्कैल्प की प्राकृतिक नमी छिन जाती है। इससे त्वचा सूखने लगती है और उसमें से परतें निकलने लगती हैं। गर्म पानी से नहाना: ठंड से बचने के लिए हम अक्सर बहुत ज्यादा गर्म पानी से बाल धो लेते हैं। यह गर्म पानी स्कैल्प का नेचुरल ऑयल सोख लेता है, जिससे डैंड्रफ की समस्या और गहरी हो जाती है।

ठंड से बचने के लिए हम अक्सर बहुत ज्यादा गर्म पानी से बाल धो लेते हैं। यह गर्म पानी स्कैल्प का नेचुरल ऑयल सोख लेता है, जिससे डैंड्रफ की समस्या और गहरी हो जाती है। धूप न सेंकना: सर्दियों में सूरज की रोशनी कम मिलती है। धूप की इस कमी के कारण स्कैल्प में फंगस तेजी से पनपने लगता है, जो रूसी का एक बड़ा कारण है।

सर्दियों में सूरज की रोशनी कम मिलती है। धूप की इस कमी के कारण स्कैल्प में फंगस तेजी से पनपने लगता है, जो रूसी का एक बड़ा कारण है। लगातार टोपी पहनना: ठंड से बचने के लिए सिर को टोपी या कैप से हर वक्त ढक कर रखने से अंदर पसीना और गंदगी जमा होने लगती है। इससे स्कैल्प में इरिटेशन होती है और डैंड्रफ बढ़ता है।

ठंड से बचने के लिए सिर को टोपी या कैप से हर वक्त ढक कर रखने से अंदर पसीना और गंदगी जमा होने लगती है। इससे स्कैल्प में इरिटेशन होती है और डैंड्रफ बढ़ता है। केमिकल वाले प्रोडक्ट्स: बालों पर बहुत ज्यादा केमिकल वाले शैंपू, हेयर जेल या स्प्रे का इस्तेमाल करने से भी स्कैल्प ड्राई और सेंसिटिव हो जाता है।

बालों पर बहुत ज्यादा केमिकल वाले शैंपू, हेयर जेल या स्प्रे का इस्तेमाल करने से भी स्कैल्प ड्राई और सेंसिटिव हो जाता है। पानी कम पीना: ठंड के मौसम में प्यास कम लगती है। कम पानी पीने की वजह से हमारा शरीर और स्कैल्प दोनों डिहाइड्रेट हो जाते हैं।

ठंड के मौसम में प्यास कम लगती है। कम पानी पीने की वजह से हमारा शरीर और स्कैल्प दोनों डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तनाव और इम्युनिटी: स्ट्रेस ज्यादा लेना और इम्युनिटी का कमजोर होना भी डैंड्रफ को सीधा बढ़ावा देता है। डैंड्रफ को जड़ से खत्म करने के असरदार घरेलू नुस्खे अगर आप भी डैंड्रफ से परेशान हैं, तो इन आसान प्राकृतिक उपायों को आजमा सकते हैं:

नारियल तेल और नींबू का कमाल: 2 चम्मच नारियल के तेल में 1 चम्मच नींबू का रस मिला लें। इस मिश्रण से अपने स्कैल्प की अच्छी तरह मसाज करें। 30 मिनट बाद किसी माइल्ड शैंपू से बाल धो लें। यह स्कैल्प के फंगस को जड़ से खत्म करने में मदद करता है।

2 चम्मच नारियल के तेल में 1 चम्मच नींबू का रस मिला लें। इस मिश्रण से अपने स्कैल्प की अच्छी तरह मसाज करें। 30 मिनट बाद किसी माइल्ड शैंपू से बाल धो लें। यह स्कैल्प के फंगस को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। एलोवेरा से मिलेगी राहत: अपने स्कैल्प पर ताजा एलोवेरा जेल लगाएं और 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद बाल धो लें। यह ड्राईनेस दूर करता है और खुजली से तुरंत आराम दिलाता है।

अपने स्कैल्प पर ताजा एलोवेरा जेल लगाएं और 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद बाल धो लें। यह ड्राईनेस दूर करता है और खुजली से तुरंत आराम दिलाता है। दही और शहद का पोषण: आधा कप दही लें और उसमें थोड़ा-सा शहद मिला लें। इस पैक को बालों की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं। 30 मिनट बाद धो लें। इससे आपके स्कैल्प को बेहतरीन पोषण मिलता है।

आधा कप दही लें और उसमें थोड़ा-सा शहद मिला लें। इस पैक को बालों की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं। 30 मिनट बाद धो लें। इससे आपके स्कैल्प को बेहतरीन पोषण मिलता है। मेथी दाना का कमाल: रातभर पानी में भिगोई हुई मेथी को सुबह पीसकर एक स्मूद पेस्ट बना लें। इसे स्कैल्प पर 20 मिनट के लिए लगाएं और फिर धो लें। यह तरीका डैंड्रफ और हेयर फॉल, दोनों को कम करने में बेहद मददगार है।

रातभर पानी में भिगोई हुई मेथी को सुबह पीसकर एक स्मूद पेस्ट बना लें। इसे स्कैल्प पर 20 मिनट के लिए लगाएं और फिर धो लें। यह तरीका डैंड्रफ और हेयर फॉल, दोनों को कम करने में बेहद मददगार है। टी ट्री ऑयल: अपने रेगुलर शैंपू में बस 2 से 3 बूंदें टी ट्री ऑयल की मिला लें और उससे बाल धोएं। इसके एंटीफंगल गुण रूसी को तेजी से कम करते हैं।

अपने रेगुलर शैंपू में बस 2 से 3 बूंदें टी ट्री ऑयल की मिला लें और उससे बाल धोएं। इसके एंटीफंगल गुण रूसी को तेजी से कम करते हैं। एप्पल साइडर विनेगर: पानी और एप्पल साइडर विनेगर को बिल्कुल बराबर मात्रा में मिला लें। इसे स्कैल्प पर स्प्रे करें और 10 मिनट बाद बाल धो लें। यह आपके स्कैल्प का पीएच लेवल बैलेंस करने का काम करता है। सही खानपान भी है जरूरी बाहरी देखभाल के साथ-साथ शरीर को अंदर से पोषण देना भी जरूरी है। अपनी डाइट में हरी सब्जियां, नट्स और ताजे फल शामिल करें। साथ ही, दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि स्कैल्प अंदर से हेल्दी और हाइड्रेटेड रहे।