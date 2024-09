गलती से भी Skincare में न करें इन चीजों का इस्तेमाल, नहीं तो फायदे की जगह हो जाएगा नुकसान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Things To Avoid in Skincare: त्वचा की देखभाल (Skincare) के लिए हम कई घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल भी करते हैं। एक्ने ठीक करने से लेकर चेहरे के दाग-धब्बे हटाने तक, हर परेशानी का कोई न कोई इलाज इन घरेलू नुस्खों में मिल ही जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनजाने में आप कई ऐसी चीजों (Things to Avoid Putting on Skin) का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपकी स्किन को फायदे की जगह नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस आर्टिकल में, हम आपको उन चीजों (Harmful Skincare Products) के बारे में बताएंगे जिनका आपको कभी भी अपनी त्वचा पर इस्तेमाल करने की गलती नहीं करनी चाहिए।

नींबू का रस

नींबू का रस एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है, लेकिन यह आपकी त्वचा के पीएच को बिगाड़ सकता है और इसे सूखा और चिड़चिड़ा बना सकता है। इसके अलावा, नींबू का रस स्किन को सूरज की किरणों के प्रति संवेदनशील बना सकता है, जिससे सन बर्न का खतरा बढ़ जाता है।