    Diwali 2025: दीवाली पर ऑफिस पार्टी में दिखना है सबसे बेस्ट? अपनाएं ये 5 आसान फैशन ट्रिप्स

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 03:45 PM (IST)

    दीवाली का त्योहार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा, लेकिन ऑफिस में उससे पहले पार्टी की तैयारियां शुरू हो जाती है। ऑफिस की दीवाली पार्टी का मजा ही कुछ और होता है। इस दिन हर कोई चाहता है कि उनका लुक (Office Diwali Party Look) सबसे अच्छा लगे। अगर आप भी अपने ऑफिस पार्टी लुक को स्टाइलिश दिखाना चाहते हैं, तो ये टिप्स आपके काम आएंगे। 

    ऑफिस पार्टी के लिए ऐसे करें खुद को रेडी (Picture Courtesy: Instagram)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली खुशियों और रोशनी का त्योहार है, और इस मौके पर ऑफिस में होने वाली पार्टी का अपना ही मजा होता है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि वह न सिर्फ शानदार दिखे, बल्कि प्रोफेशनल और एलिगेंट भी लगे।

    स्टाइलिंग पर थोड़ा-सा ध्यान देकर आप अपने फेस्टिव लुक को क्लासी और ट्रेंडी बना सकती हैं। आइए जानते हैं दीवाली पर ऑफिस पार्टी के लिए 5 आसान स्टाइलिंग (Diwali Party Styling Tips) टिप्स।

    ट्रेडिशनल और मॉडर्न का परफेक्ट फ्यूजन

    दीवाली जैसे त्योहार पर एथनिक लुक हर किसी को पसंद आता है, लेकिन ऑफिस पार्टी में बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना कभी-कभी ओवर हो सकता है। ऐसे में सबसे बेहतर तरीका है ट्रेडिशनल और मॉडर्न फैशन का मिक्स लुक अपनाना।

    • महिलाएं कुर्ता के साथ स्टाइलिश पलाजो या स्कर्ट पहन सकती हैं।
    • हल्के काम वाली साड़ी के साथ बेल्ट या स्मार्ट ब्लाउज ट्रेंड में है।
    • पुरुष इंडो-वेस्टर्न लुक के लिए कुर्ता पर नेहरू जैकेट या स्टाइलिश ब्लेजर ट्राय कर सकते हैं।
    • इससे आप फेस्टिव भी लगेंगे और प्रोफेशनल वाइब भी बनी रहेगी।
    (Picture Courtesy: Instagram)

    हल्के लेकिन स्टेटमेंट ज्वैलरी पीसेज चुनें

    • ऑफिस पार्टी में भारी ज्वैलरी की जगह मिनिमल लेकिन आकर्षक ज्वेलरी पर फोकस करें।
    • महिलाएं स्टेटमेंट इयररिंग्स या ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी पहन सकती हैं।
    • नाक या गले में हल्की सी ज्वेलरी लुक को ग्रेसफुल बनाती है।
    • पुरुष एक सिंपल ब्रोच, पॉकेट स्क्वेयर या वॉच से अपने लुक में एलीगेंस ला सकते हैं।
    (Picture Courtesy: Instagram)

    मेकअप को रखें नेचुरल और फेस्टिव ग्लो वाला 

    • मेकअप आपके पूरे लुक को निखार सकता है, लेकिन ओवरडू करने से बचें।
    • नेचुरल बेस, हल्का हाइलाइटर और शिमरी आईशैडो आपको ग्लोइंग लुक देगा।
    • डार्क रेड या न्यूड लिपस्टिक फेस्टिव लुक में खूब जंचती है।
    • पुरुष भी चाहें तो स्किन को फ्रेश और मैट फिनिश देने के लिए हल्का मॉइश्चराइजर और फेस मिस्ट यूज कर सकते हैं।
    (Picture Courtesy: Instagram)

    फुटवियर में रखें कम्फर्ट और स्टाइल का बैलेंस 

    • पार्टी में स्टाइल के साथ-साथ कम्फर्ट भी जरूरी है, खासकर अगर आपको देर तक खड़ा रहना हो या डांस करना हो।
    • महिलाएं स्टाइलिश जुत्ती, ब्लॉक हील्स या किटन हील्स चुन सकती हैं।
    • पुरुष ट्रेडिशनल मोजरी या लोफर्स में स्टाइलिश लग सकते हैं।

    हेयरस्टाइल और फ्रेगरेंस से बढ़ाएं चार्म 

    • अक्सर लोग आउटफिट पर तो ध्यान देते हैं लेकिन हेयरस्टाइल को नजरअंदाज कर देते हैं। एक अच्छा हेयरस्टाइल आपके पूरे लुक को निखार देता है।
    • महिलाएं सॉफ्ट कर्ल्स, लो बन या ब्रेडेड हेयरस्टाइल ट्राय कर सकती हैं।
    • पुरुष ट्रिम्ड और सेट किए बालों के साथ स्टाइलिश लगते हैं।
    • साथ ही हल्का-सा परफ्यूम या फ्रेगरेंस आपके लुक को और भी इंप्रेसिव बना देगा।
    (Picture Courtesy: Instagram)
     