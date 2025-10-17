कहीं आप भी अपने डिटर्जेंट से एलर्जिक तो नहीं, लक्षण जानकर आज ही करें बचाव

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। धोकर सुखाए गए कपड़े पहनते ही या फिर हाथ से कपड़े धोने पर अचानक ही स्किन पर खुजली शुरू हो जाए या रेडनेस नजर आने लगे तो यह डिटर्जेंट से होने वाली एलर्जी हो सकती है। कपड़ों पर डिटर्जेँट के अंश बच जाने या फिर सीधे इसके संपर्क में आने से ऐसा होता है। ऐसा होने से कॉन्टैक्ट डर्मेटिटिस की एलर्जी हो सकती है और अगर पहले से ही स्किन पर कोई परेशानी है तो उसे बढ़ा सकती है। इसके लक्षण क्या होते हैं और कैसे इस एलर्जी से बचा जा सकता है, आइए जानते हैं।