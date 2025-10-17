Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कहीं आप भी अपने डिटर्जेंट से एलर्जिक तो नहीं, लक्षण जानकर आज ही करें बचाव

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 09:49 AM (IST)

    बाजार में विभिन्न प्रकार के डिटर्जेंट उपलब्ध हैं, जिनमें रसायन होते हैं जिनसे कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है। डिटर्जेंट एलर्जी के लक्षणों में त्वचा पर खुजली, लाल चकत्ते और जलन शामिल हैं। बचाव के लिए कम रसायन वाले डिटर्जेंट का उपयोग करें और कपड़ों को अच्छी तरह से धोएं। एलर्जी के लक्षण दिखने पर डॉक्टर से सलाह लें।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिटर्जेंट एलर्जी: जानिए लक्षण और कैसे करें बचाव (Picture Credit-Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। धोकर सुखाए गए कपड़े पहनते ही या फिर हाथ से कपड़े धोने पर अचानक ही स्किन पर खुजली शुरू हो जाए या रेडनेस नजर आने लगे तो यह डिटर्जेंट से होने वाली एलर्जी हो सकती है। कपड़ों पर डिटर्जेँट के अंश बच जाने या फिर सीधे इसके संपर्क में आने से ऐसा होता है। ऐसा होने से कॉन्टैक्ट डर्मेटिटिस की एलर्जी हो सकती है और अगर पहले से ही स्किन पर कोई परेशानी है तो उसे बढ़ा सकती है। इसके लक्षण क्या होते हैं और कैसे इस एलर्जी से बचा जा सकता है, आइए जानते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे नजर आते हैं लक्षण

    • स्किन पर सूजन
    • फफोले होना
    • बहुत ज्यादा खुजली
    • स्किन ड्राई या परतदार हो जाना
    • उस हिस्से की स्किन गर्म हो जाना

    क्या होती है एलर्जी की वजह

    • फ्रेगरेंस: सिंथेटिक परफ्यूम की वजह से ही डिटर्जेंट से इतनी अच्छी खुशबू आती है, जोकि एलर्जी की सबसे बड़ी वजह होती है।
    • डाई: डिटर्जेंट में आपको एक नीला रंग देखने को मिलता है, यह उसमें इस्तेमाल होने वाले डाई की वजह से होता है। इस तरह के डाई सेंसिटिव स्किन में खुजली पैदा करते हैं।
    • प्रीजरवेटिव: प्रोडक्ट को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए उनमें प्रीजरवेटिव मिलाया जाता है। पैराबीन और फॉर्मेल्डिहाइड जैसे प्रीजरवेटिव से स्किन पर एलर्जी का खतरा रहता है।
    • कपड़ो को चमकाने वाले केमिकल: डिटर्जेंट में मौजूद सोडियम लॉरेल सल्फेट और अमोनियम लॉरेल सल्फेट कपड़ों में मौजूद धूल-मिट्टी को साफ करने में मदद करते हैं। ये केमिकल आपकी स्किन को रूखा बनाते हैं और एलर्जी का कारण बन सकते हैं।

    कैसे जानें कि आपको डिटर्जेंट से एलर्जी है

    • डिटर्जेंट बदलने के बाद भी आपके लक्षण बने हुए हैं।
    • स्किन के रैशेज बढ़ गए हैं या उनमें दर्द होने लगा है।

    पैच टेस्ट से जानें अपनी एलर्जी के बारे में

    कोई भी नया डिटर्जेंट इस्तेमाल करने से पहले उसका पैच टेस्ट कर लेने से आप एलर्जी से बच सकते हैं। सबसे पानी में एक छोटा चम्मच डिटर्जेंट घोलकर उसे अपनी स्किन के छोटे से हिस्से पर लगाएं। उस हिस्से पर बैंडेज लगा लें और कुछ घंटों के लिए छोड़ दें। अगर बैंडेज हटाने के बाद स्किन पर रेडनेस नजर आए या आपको खुजली हो तो यह बताता है कि आप उस डिटर्जेंट से एलर्जिक हैं।

    इस तरह करें बचाव

    • अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको कॉन्टैक्ट डर्मेटिटिस होने का खतरा ज्यादा है, इसलिए स्किन को मॉइश्चराइज करते रहें।
    • बार-बार स्किन पर खुजली ना करें। खुजलाने से समस्या और बढ़ेगी और आप पहले से भी ज्यादा खुलजी करने लगेंगे।
    • समस्या बढ़ जाने पर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं और उनके बताए अनुसार ही ऑइंटमेंट या क्रीम का इस्तेमाल करें।

    यह भी पढ़ें- हर महीने क्यों बिगड़ जाती है स्किन? एक्सपर्ट से जानें Period Cycle के 4 फेस और Skin Care Tips

     