पार्लर के फेशियल से ज्यादा असरदार है यह 'लाल सूप', बनने जा रहीं दुल्हन; तो 15 दिन पहले से पीना कर दें शुरू
असली और टिकने वाला ग्लो किसी क्रीम या फेशियल से नहीं, बल्कि शरीर के अंदर से आता है।
HighLights
लाल सूप प्राकृतिक निखार के लिए पार्लर फेशियल से बेहतर
चुकंदर, गाजर, टमाटर से बना सूप खून साफ कर चमकाए त्वचा
शादी से 15 दिन पहले पीने से मिलेगा बेदाग और लास्टिंग ग्लो
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर लड़की का सपना होता है कि अपनी शादी के दिन वह सबसे खूबसूरत दिखे। इसके लिए लड़कियां शादी से महीनों पहले ही पार्लर के चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं। महंगे फेशियल, स्किन ट्रीटमेंट और न जाने कितने तरह के केमिकल वाले प्रोडक्ट्स चेहरे पर लगाती हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि असली निखार बाहर से नहीं, बल्कि शरीर के अंदर से आता है?
अगर आप भी जल्द ही दुल्हन बनने वाली हैं और चाहती हैं कि शादी वाले दिन आपका चेहरा चांद सा चमके, तो पार्लर के महंगे फेशियल को भूल जाइए। आज हम आपको एक ऐसे 'लाल सूप' के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके चेहरे पर ऐसा प्राकृतिक निखार लाएगा कि सब देखते रह जाएंगे। बस आपको इसे अपनी शादी से 15 दिन पहले पीना शुरू करना है।
आखिर क्या है यह 'लाल सूप'?
यह कोई विदेशी या महंगा सूप नहीं है, बल्कि हमारी रसोई में मौजूद बहुत ही आम सब्जियों से बनता है। यह स्पेशल सूप चुकंदर , गाजर और टमाटर से तैयार किया जाता है। इन तीनों ही चीजों में विटामिन-ए, विटामिन-सी, आयरन और ढेरों एंटीऑक्सीडेंट्स कूट-कूट कर भरे होते हैं। जब ये तीनों मिलते हैं, तो एक ऐसा बेहतरीन सूप बनता है जो खून को साफ करता है और चेहरे पर नेचुरल गुलाबी निखार लाता है।
फेशियल से ज्यादा असरदार क्यों है?
पार्लर का फेशियल सिर्फ आपकी त्वचा की ऊपरी परत पर काम करता है और इसका असर कुछ ही दिनों में फीका पड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ, यह 'लाल सूप' आपके शरीर से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। इससे आपके खून की गहराई से सफाई होती है, पिंपल्स और दाग-धब्बे दूर होते हैं, झुर्रियां कम होती हैं और आपको एक ऐसा ग्लो मिलता है जो मेकअप उतारने के बाद भी कायम रहता है।
कैसे बनाएं यह 'लाल सूप'?
इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता। इसके लिए आपको चाहिए:
- 1 मीडियम साइज का चुकंदर
- 2 ताजी गाजर
- 2 लाल टमाटर
- एक छोटा-सा अदरक का टुकड़ा
बनाने की आसान विधि
- सबसे पहले इन सभी सब्जियों को पानी से अच्छी तरह धो लें और छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन्हें एक बर्तन या प्रेशर कुकर में 1-2 कप पानी के साथ उबलने के लिए रख दें। जब सब्जियां अच्छी तरह से पक कर नरम हो जाएं, तो गैस बंद कर दें और इन्हें थोड़ा ठंडा होने दें।
- अब इस उबली हुई सब्जियों के मिश्रण को मिक्सी में डालकर एकदम बारीक पीस लें। आप चाहें तो इसे हल्का सा छान सकती हैं या बिना छाने भी पी सकती हैं। आपका सूप तैयार है। स्वाद और एक्स्ट्रा फायदे के लिए इसमें थोड़ा सा काला नमक, चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर और आधा नींबू का रस मिला लें।
क्या है पीने का सही तरीका?
सबसे बेहतरीन और जल्दी रिजल्ट पाने के लिए, इस सूप को रोजाना शाम के समय या सुबह नाश्ते के कुछ देर बाद पिएं। इसे हमेशा ताजा ही बनाकर पिएं।
अगर आप अपनी शादी से ठीक 15 दिन पहले इसे अपनी डेली डाइट में शामिल कर लेती हैं, तो यकीन मानिए, शादी वाले दिन आपकी बेदाग और चमकती त्वचा देखकर हर कोई आपसे आपका सीक्रेट जरूर पूछेगा।
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Disclaimer: यह एक घरेलू नुस्खा है। हर किसी का शरीर अलग होता है, इसलिए जरूरी नहीं कि इससे सभी को एक जैसा फायदा हो। अगर आपको कोई बीमारी या एलर्जी है, तो इसे पीने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार जरूर पूछ लें।
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