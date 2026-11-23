लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर लड़की का सपना होता है कि अपनी शादी के दिन वह सबसे खूबसूरत दिखे। इसके लिए लड़कियां शादी से महीनों पहले ही पार्लर के चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं। महंगे फेशियल, स्किन ट्रीटमेंट और न जाने कितने तरह के केमिकल वाले प्रोडक्ट्स चेहरे पर लगाती हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि असली निखार बाहर से नहीं, बल्कि शरीर के अंदर से आता है?

अगर आप भी जल्द ही दुल्हन बनने वाली हैं और चाहती हैं कि शादी वाले दिन आपका चेहरा चांद सा चमके, तो पार्लर के महंगे फेशियल को भूल जाइए। आज हम आपको एक ऐसे 'लाल सूप' के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके चेहरे पर ऐसा प्राकृतिक निखार लाएगा कि सब देखते रह जाएंगे। बस आपको इसे अपनी शादी से 15 दिन पहले पीना शुरू करना है।

आखिर क्या है यह 'लाल सूप'? यह कोई विदेशी या महंगा सूप नहीं है, बल्कि हमारी रसोई में मौजूद बहुत ही आम सब्जियों से बनता है। यह स्पेशल सूप चुकंदर , गाजर और टमाटर से तैयार किया जाता है। इन तीनों ही चीजों में विटामिन-ए, विटामिन-सी, आयरन और ढेरों एंटीऑक्सीडेंट्स कूट-कूट कर भरे होते हैं। जब ये तीनों मिलते हैं, तो एक ऐसा बेहतरीन सूप बनता है जो खून को साफ करता है और चेहरे पर नेचुरल गुलाबी निखार लाता है।

फेशियल से ज्यादा असरदार क्यों है? पार्लर का फेशियल सिर्फ आपकी त्वचा की ऊपरी परत पर काम करता है और इसका असर कुछ ही दिनों में फीका पड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ, यह 'लाल सूप' आपके शरीर से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। इससे आपके खून की गहराई से सफाई होती है, पिंपल्स और दाग-धब्बे दूर होते हैं, झुर्रियां कम होती हैं और आपको एक ऐसा ग्लो मिलता है जो मेकअप उतारने के बाद भी कायम रहता है।