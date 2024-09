मार्केट के महंगे साबुन को फेल कर देगा घर पर बना ये उबटन, दूर हो जाएगी त्वचा की सभी समस्याएं!

नहाने के लिए आम तौर पर हम महंगे साबुन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी त्वचा में कोई सुधार नहीं होता बल्कि रेडनेस ड्राईनेस खुजली जैसी कई समस्याएं झेलनी पड़ती है। ऐसे में घर पर बने उबटन (Benefits of Ubtan) के इस्तेमाल से आप इस समस्या से बच सकते हैं। आइए जानें कैसे घर पर आप इस चमत्कारी उबटन को बना सकते हैं (How To Make Ubtan)।