एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? 90% लोग नहीं जानते सही जवाब

How Much Water Should We Drink in a Day: अक्सर कहा जाता है खूब सारा पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। कई सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स भी अपने पोस्ट्स में बताते हैं कि ज्यादा पानी पीने से बॉडी डिटॉक्स होती है और स्किन भी बेहतर होती है। इसलिए इन बातों में आकर हम लोग भी खूब सारा पानी पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितना नुकसानदेह कम पानी पीना है, उतना ही हानिकारक ज्यादा पानी पीना भी हो सकता है (Water consumption pros and cons)। इसलिए इस आर्टिकल में हम आपको बताने वाले है कितना पानी पीना आपके लिए सही रहेगा।

हमारे शरीर का 50-70% वजन पानी के कारण होता है। सेल्स हमारे शरीर के बिल्डिंग यूनिट होते हैं, जिन्हें जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। पानी की कमी के कारण सेल्स में मौजूद फ्लूड खत्म होने लगता है, जिसके कारण वे ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते। इसलिए शरीर में सही मात्रा में पानी मौजूद होना जरूरी है।