Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दुर्गा पूजा इंस्टेंट ग्लो के लिए लगाएं चुकंदर का फेस पैक, चेहरे के दाग-धब्बे भी हो जाएंगे गायब

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 07:33 AM (IST)

    दुर्गा पूजा के मौके पर आप भी चाहते हैं कि आपका चेहरा बेदाग और निखरा हुआ दिखे तो चुकंदर आपकी मदद कर सकता है। इसे डाइट में शामिल करने के साथ-साथ इसका फेस पैक बनाकर भी चेहरे पर लगा सकते हैं। आइए जानें इंस्टेंट ग्लो के लिए चुकंदर का फेस पैक (Beetroot Face Packs) कैसे बनाएं।

    prefferd source google
    Hero Image
    चेहरे पर निखार लगाएगा चुकंदर का फेस पैक (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दुर्गा पूजा की तैयारियां कई दिनों पहले से ही शुरू हो जाती हैं। देवी की आराधना के साथ पंडाल हॉपिंग, सिंदूर खेला, मेला घूमना और सुंदर कपड़ों में तैयार होना दुर्गा पूजा की रौनक बढ़ा देते हैं। ऐसे में हर कोई चाहता है कि उनका चेहरा निखरा हुआ और ग्लोइंग (Glowing Skin for Durga Puja) लगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, प्रदूषण, स्ट्रेस, एक्ने आदि के कारण चेहरे की रौनक कम हो जाती है। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। चेहरे का खोया निखार लौटाने में चुकंदर आपकी काफी मदद कर सकता है। जी हां, चुकंदर से बना फेस पैक (Beetroot Face Packs) चेहरे के दाग-धब्बे कम करने के साथ-साथ ग्लो बढ़ाने में भी मदद करता है। आइए जानें घर पर कैसे बनाएं चुकंदर का फेस पैक।

    चुकंदर त्वचा के लिए क्यों है फायदेमंद?

    चुकंदर पोषक तत्वों का भंडार है। इसमें विटामिन-सी, विटामिन-बी6, आयरन, मैग्नीशियम, पोटैशियम और एंटी-ऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सभी तत्व त्वचा को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

    • नेचुरल ग्लो के लिए- चुकंदर में मौजूद विटामिन-सी कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, जो त्वचा को टाइट और ग्लोइंग बनाता है।
    • दाग-धब्बे हटाने में सहायक- इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण मुंहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ते हैं और पुराने दागों को हल्का करने में मदद करते हैं।
    • त्वचा को डिटॉक्सीफाई करे- चुकंदर शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे त्वचा साफ और निखरी हुई दिखती है।
    • एंटी-एजिंग गुण- इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स झुर्रियों और फाइन लाइन्स को कम करके त्वचा को जवान बनाए रखते हैं।

    कैसे तैयार करें चुकंदर का इंस्टेंट ग्लो फेस पैक?

    सामग्री-

    • 1 छोटा चुकंदर
    • 1 चम्मच बेसन
    • 1/2 चम्मच शहद
    • 1/2 चम्मच दही (ड्राई स्किन के लिए) या नींबू का रस (ऑयली स्किन के लिए)

    बनाने और लगाने का तरीका-

    • सबसे पहले चुकंदर को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।
    • इन टुकड़ों को मिक्सी में पीसकर एक स्मूद पेस्ट तैयार कर लें। अगर पेस्ट गाढ़ा है तो इसमें एक चम्मच गुलाबजल मिला सकते हैं।
    • अब एक बाउल में इस चुकंदर के पेस्ट में बेसन, शहद और दही (या नींबू का रस) डालकर अच्छी तरह मिलाएं ताकि एक चिकना पेस्ट बन जाए।
    • अब चेहरे को अच्छी तरह साफ करके इस पैक को अपनी त्वचा पर समान रूप से लगाएं। आंखों और होठों के आस-पास के हिस्से से बचें।
    • इसे 15-20 मिनट तक सूखने दें। जब पैक सूख जाए, तो गीले हाथों से हल्के हाथों से मसाज करते हुए स्क्रब की तरह हटा दें। इसके बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें।
    • हफ्ते में 2 बार इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
    • अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो पैक लगाने से पहले कोहनी पर टेस्ट कर लें। चुकंदर का रंग कुछ समय के लिए त्वचा पर रह सकता है, इसलिए इसे रात में लगाना बेहतर हो सकता है।

    यह भी पढ़ें- चेहरे पर इस्तेमाल करें 5 Face Packs, हफ्ते भर में हट जाएगी डेड स्किन और मिलेगा जबरदस्त निखार

    यह भी पढ़ें- चेहरे के दाग-धब्बे दूर करने के लिए लगाएं चावल के आटे से बने फेस पैक, मिलेगी शीशे जैसी चमकती त्वचा