इस दुर्गा पूजा इंस्टेंट ग्लो के लिए लगाएं चुकंदर का फेस पैक, चेहरे के दाग-धब्बे भी हो जाएंगे गायब

दुर्गा पूजा के मौके पर आप भी चाहते हैं कि आपका चेहरा बेदाग और निखरा हुआ दिखे तो चुकंदर आपकी मदद कर सकता है। इसे डाइट में शामिल करने के साथ-साथ इसका फेस पैक बनाकर भी चेहरे पर लगा सकते हैं। आइए जानें इंस्टेंट ग्लो के लिए चुकंदर का फेस पैक (Beetroot Face Packs) कैसे बनाएं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दुर्गा पूजा की तैयारियां कई दिनों पहले से ही शुरू हो जाती हैं। देवी की आराधना के साथ पंडाल हॉपिंग, सिंदूर खेला, मेला घूमना और सुंदर कपड़ों में तैयार होना दुर्गा पूजा की रौनक बढ़ा देते हैं। ऐसे में हर कोई चाहता है कि उनका चेहरा निखरा हुआ और ग्लोइंग (Glowing Skin for Durga Puja) लगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, प्रदूषण, स्ट्रेस, एक्ने आदि के कारण चेहरे की रौनक कम हो जाती है। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। चेहरे का खोया निखार लौटाने में चुकंदर आपकी काफी मदद कर सकता है। जी हां, चुकंदर से बना फेस पैक (Beetroot Face Packs) चेहरे के दाग-धब्बे कम करने के साथ-साथ ग्लो बढ़ाने में भी मदद करता है। आइए जानें घर पर कैसे बनाएं चुकंदर का फेस पैक।