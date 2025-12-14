सिर्फ हील्स ही नहीं, ये 9 स्टाइलिंग हैक्स भी आपको दिखा सकते हैं लंबा और कॉन्फिडेंट

अगर आप अपनी हाइट को लेकर अक्सर कॉन्शियस महसूस करते हैं, तो चिंता छोड़ दीजिए क्योंकि कुछ स्मार्ट ट्रिक्स अपनाकर आप आसानी से लंबा दिख सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ आसान टिप्स के बारे में।

(Picture Courtesy: Freepik)

वर्टिकल स्ट्राइप्स वाले कपड़े पहनें- वर्टिकल लाइन्स आंखों को ऊपर की ओर आकर्षित करती हैं, जिससे आपकी हाइट लंबी नजर आती है। शर्ट, कुर्ता या पैंट चुनते समय स्ट्राइप्ड पैटर्न को प्राथमिकता दें।

फिटेड कपड़े चुनें- बहुत ढीले या ओवरसाइज कपड़े पहनने से शरीर छोटा दिख सकता है। सही फिटिंग वाले कपड़े आपको न केवल लंबा, बल्कि स्मार्ट भी दिखाते हैं।

मोनोक्रोम लुक अपनाएं- एक ही रंग के कपड़े पहनने से शरीर लंबा और स्लिम दिखाई देता है। जैसे कि ब्लैक, नेवी ब्लू या ग्रे टोन का मोनोक्रोम स्टाइल हाइट को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाता है।

हाई-वेस्टेड पैंट्स पहनें- लो-वेस्ट पैंट्स पैरों को छोटा दिखाती हैं। हाई-वेस्टेड पैंट्स से पैरों की लंबाई ज्यादा दिखती है और इससे आपकी ओवरऑल हाइट बैलेंस्ड लगती है।

हील्स या एलिवेटेड सोल वाले जूते पहनें- पुरुष और महिलाएं दोनों ही हल्के हील्स या मोटे सोल वाले जूते पहन सकते हैं। ये न केवल हाइट बढ़ाते हैं बल्कि आपको कॉन्फिडेंट भी बनाते हैं।

सही हेयरस्टाइल चुनें- छोटी हाइट वालों को ऐसे हेयरकट चुनने चाहिए जो ऊपर से वॉल्यूम दें, जैसे लेयर्स या पफ। इससे चेहरा लंबा लगता है और पर्सनालिटी भी शार्प नजर आती है।

सीधा खड़े रहें और बॉडी पॉश्चर सुधारें- झुककर चलना या बैठना आपको और भी छोटा दिखा सकता है। हमेशा सीधा खड़े हों और आत्मविश्वास से चलें। सही बॉडी पॉश्चर आपके लुक को बेहतर बनाता है।

एसेसरीज का ध्यान रखें- बहुत बड़े बैग या ओवरसाइज एसेसरीज आपकी हाइट को और कम दिखा सकते हैं। इसलिए स्लिम और मिनिमल एसेसरीज इस्तेमाल करें।