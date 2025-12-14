Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिर्फ हील्स ही नहीं, ये 9 स्टाइलिंग हैक्स भी आपको दिखा सकते हैं लंबा और कॉन्फिडेंट

    By Meenakshi NaiduEdited By: Swati Sharma
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 06:43 PM (IST)

    कई लोग अपनी छोटी हाइट को लेकर अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप भी सिर्फ हील्स की मदद से खुद को लंबा नहीं दिखाना चाहते, तो खुद को स्टाइल करते ...और पढ़ें

    Hero Image

    लंबा और स्टाइलिश दिखने के 9 आसान तरीके (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर इंसान की पर्सनैलिटी उसके आत्मविश्वास और स्टाइल से झलकती है। लेकिन अक्सर छोटी हाइट वाले लोग सोचते हैं कि उनकी पर्सनालिटी दूसरों के सामने कम प्रभावशाली लगेगी। लेकिन सच तो ये है कि लंबाई केवल एक फैक्टर है, जबकि सही कपड़े पहनने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज और स्टाइलिंग से भी आप अपने आपको लंबा और आकर्षक दिखा सकते हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अगर आप अपनी हाइट को लेकर अक्सर कॉन्शियस महसूस करते हैं, तो चिंता छोड़ दीजिए क्योंकि कुछ स्मार्ट ट्रिक्स अपनाकर आप आसानी से लंबा दिख सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ आसान टिप्स के बारे में।

    Styling Tips

    (Picture Courtesy: Freepik)

    खुद को लंबा दिखाने के लिए स्मार्ट ट्रिक्स

    • वर्टिकल स्ट्राइप्स वाले कपड़े पहनें- वर्टिकल लाइन्स आंखों को ऊपर की ओर आकर्षित करती हैं, जिससे आपकी हाइट लंबी नजर आती है। शर्ट, कुर्ता या पैंट चुनते समय स्ट्राइप्ड पैटर्न को प्राथमिकता दें।
    • फिटेड कपड़े चुनें- बहुत ढीले या ओवरसाइज कपड़े पहनने से शरीर छोटा दिख सकता है। सही फिटिंग वाले कपड़े आपको न केवल लंबा, बल्कि स्मार्ट भी दिखाते हैं।
    • मोनोक्रोम लुक अपनाएं- एक ही रंग के कपड़े पहनने से शरीर लंबा और स्लिम दिखाई देता है। जैसे कि ब्लैक, नेवी ब्लू या ग्रे टोन का मोनोक्रोम स्टाइल हाइट को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाता है।
    • हाई-वेस्टेड पैंट्स पहनें- लो-वेस्ट पैंट्स पैरों को छोटा दिखाती हैं। हाई-वेस्टेड पैंट्स से पैरों की लंबाई ज्यादा दिखती है और इससे आपकी ओवरऑल हाइट बैलेंस्ड लगती है।
    • हील्स या एलिवेटेड सोल वाले जूते पहनें- पुरुष और महिलाएं दोनों ही हल्के हील्स या मोटे सोल वाले जूते पहन सकते हैं। ये न केवल हाइट बढ़ाते हैं बल्कि आपको कॉन्फिडेंट भी बनाते हैं।
    • सही हेयरस्टाइल चुनें- छोटी हाइट वालों को ऐसे हेयरकट चुनने चाहिए जो ऊपर से वॉल्यूम दें, जैसे लेयर्स या पफ। इससे चेहरा लंबा लगता है और पर्सनालिटी भी शार्प नजर आती है।
    • सीधा खड़े रहें और बॉडी पॉश्चर सुधारें- झुककर चलना या बैठना आपको और भी छोटा दिखा सकता है। हमेशा सीधा खड़े हों और आत्मविश्वास से चलें। सही बॉडी पॉश्चर आपके लुक को बेहतर बनाता है।
    • एसेसरीज का ध्यान रखें- बहुत बड़े बैग या ओवरसाइज एसेसरीज आपकी हाइट को और कम दिखा सकते हैं। इसलिए स्लिम और मिनिमल एसेसरीज इस्तेमाल करें।
    • लंबी जैकेट्स या कोट से बचें- बहुत लंबे कोट या जैकेट पहनने से हाइट और दब जाती है। इसकी जगह छोटे या मिड-लेंथ जैकेट्स पहनें।
     