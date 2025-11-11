8 नेचुरल नुस्खों से पाएं काली, घनी और लंबी आईलैशेज; मस्कारा भी नहीं करना पड़ेगा यूज
घनी, काली और लंबी पलकों का सपना हर महिला का होता है, लेकिन इसके लिए रोजाना मेकअप का सहारा लेना जरूरी नहीं। जी हां, कुछ नेचुरल चीजें ऐसी हैं जिन्हें नियमित रूप से पलकों पर लगाने से उनकी ग्रोथ बढ़ती है, टूटना कम होता है और रंगत भी निखरती है। आइए, इस आर्टिकल में आपको कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताते हैं जो पलकों को पोषण देकर उन्हें सुंदर बनाती हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर महिला चाहती है कि उसकी पलकें नेचुरली घनी, लंबी और काली दिखें, जिससे उसकी आंखों की खूबसूरती और ज्यादा निखरकर सामने आए। अक्सर इसके लिए महिलाएं मस्कारा, आर्टिफिशियल आईलैशेस और केमिकल बेस्ड सीरम का सहारा लेती हैं, लेकिन इनका लंबे समय तक इस्तेमाल पलकों को कमजोर बना सकता है।
ऐसे में, नेचुरल उपाय न सिर्फ सेफ होते हैं बल्कि इनके डेली यूज से आपकी पलकों की बनावट में परमानेंट सुधार भी आता है। यहां हम ऐसी ही कुछ नेचुरल चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो पलकों को काला, लंबा और घना बनाने में मददगार होती हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
कैस्टर ऑयल
इसमें मौजूद रिसिनोलेइक एसिड बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है। रात को सोने से पहले रूई की मदद से इसे पलकों पर लगाएं।
नारियल तेल
नारियल तेल बालों की जड़ों को पोषण देता है और पलकों को टूटने से बचाता है। हल्के हाथों से मालिश करने से फायदा मिलता है।
विटामिन ई ऑयल
यह पलकों को मॉइस्चराइज करता है और फॉलिकल्स को मजबूत बनाता है। आप विटामिन ई कैप्सूल को तोड़कर सीधे पलकों पर लगा सकते हैं।
बादाम तेल
इसमें मौजूद फैटी एसिड और विटामिन्स बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। इसे रोजाना इस्तेमाल किया जा सकता है।
एलोवेरा जेल
एलोवेरा में मौजूद एंजाइम्स और मिनरल्स पलकों को मजबूती देते हैं। आप चाहें तो एलोवेरा जेल को ब्रश से पलकों पर लगा सकते हैं।
ग्रीन टी
एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर ग्रीन टी पलकों को रिलैक्स करने के साथ-साथ बालों की ग्रोथ को भी प्रेरित करती है। ठंडी ग्रीन टी को कॉटन पैड से पलकों पर लगाएं।
प्याज का रस और नारियल तेल
प्याज का रस हेयर फॉलिकल्स को ऐक्टिव करता है, जबकि नारियल तेल जलन को कम करता है। इन्हें मिक्स कर हल्के हाथ से पलकों पर लगाएं, लेकिन ख्याल रखें कि यह आंखों में न जाए।
जोजोबा ऑयल
ये ऑयल स्किन को ड्राई होने से बचाता है और पलकों को हाइड्रेट रखता है जिससे उनकी मजबूती और रंगत बनी रहती है।
इन नेचुरल उपायों को अपनाने से न सिर्फ आपकी पलकें सुंदर बनेंगी, बल्कि आपको मेकअप का सहारा लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
यह भी पढ़ें- आंखों के Stress को 10 मिनट में करें दूर; आजमाएं ये 5 पावरफुल एक्सरसाइज, आई साइट होगी बेहतर
यह भी पढ़ें- वायु प्रदूषण पहुंचा रहा है आंखों को नुकसान, सुरक्षित रहने के लिए अपनाएं ये 7 आसान तरीके
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।