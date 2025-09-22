नवरात्र में फलाहार के लिए बनाएं समा के चावल की खिचड़ी, मिनटों में झटपट हो जाएगी तैयार

नवरात्र का त्योहार शुरू हो चुका है। इस दौरान देवी के अराधना के साथ लोग उपवास भी करते हैं। अगर आपने भी नवरात्र का उपवास रखा है, तो फलाहार के लिए समा के चावल की खिचड़ी बना सकते हैं। यह पौष्टिक भी होता है और बनाने में भी काफी आसान है। आइए जानें इसकी रेसिपी।

