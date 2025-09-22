Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नवरात्र में फलाहार के लिए बनाएं समा के चावल की खिचड़ी, मिनटों में झटपट हो जाएगी तैयार

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 03:30 PM (IST)

    नवरात्र का त्योहार शुरू हो चुका है। इस दौरान देवी के अराधना के साथ लोग उपवास भी करते हैं। अगर आपने भी नवरात्र का उपवास रखा है, तो फलाहार के लिए समा के चावल की खिचड़ी बना सकते हैं। यह पौष्टिक भी होता है और बनाने में भी काफी आसान है। आइए जानें इसकी रेसिपी।

    prefferd source google
    Hero Image
    नवरात्र में फलाहार के लिए बनाएं समा के चावल की खिचड़ी, मिनटों में झटपट हो जाएगी तैयार

    कितने लोगों के लिए : 2

    सामग्री :

    • 1 कप समा के चावल (भीगे हुए)
    • 1/2 कप भुनी हुई मूंगफली
    • 1-2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)
    • 1/2 इंच अदरक (कद्दूकस किया हुआ)
    • 1 टमाटर (बारीक कटा हुआ)
    • 1 उबला हुआ आलू (कटा हुआ)
    • 1 चम्मच जीरा
    • 1 चम्मच देसी घी या तेल
    • 1 चम्मच नींबू का रस
    • सेंधा नमक स्वादानुसार
    • बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता

    विधि :

    • सबसे पहले समा के चावल को धोकर 10-15 मिनट के लिए भिगो दें, ताकि वे पकने में कम समय लें।
    • अब एक कड़ाही में घी गरम करें, फिर जीरा डालें और इसे भुनने दें।
    • इसके बाद हरी मिर्च और अदरक डालकर कुछ सेकेंड भूनें। अगर आप टमाटर डालना चाहते हैं, तो उन्हें भी डालें और नरम होने तक पकाएं।
    • अब उबले हुए आलू और सेंधा नमक डालकर 2-3 मिनट तक भूनें।
    • भीगे हुए समा के चावल को पानी से निकालकर कुकर में डालें और इसे अच्छी तरह मिला लें।
    • अब इसमें 2 कप पानी डालें और अच्छी तरह से मिलाएं।
    • कुकर को बंद कर दें और तीन सीटी तक पकाएं।
    • इसके बाद ढक्कन हटाकर चेक करें कि चावल नरम हो गए हों।
    • पकी हुई खिचड़ी में भुनी हुई मूंगफली और नींबू का रस मिलाएं और गैस बंद कर दें।
    • ऊपर से बारीक कटी हुई धनिया पत्ती से गार्निश करें और सर्व करें।
    (Picture Courtesy: Pinterest)

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें