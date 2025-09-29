Language
    इस आसान रेसिपी से घर पर ही बनाएं रेस्टोरेंट जैसा टेस्टी आलू उत्तपम, बच्चे और बड़े सब हो जाएंगे खुश

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 01:01 PM (IST)

    क्या आप जानते हैं कि घर पर ही रेस्टोरेंट जैसा स्वादिष्ट उत्तपम बनाना कितना आसान है? जी हां, यह सच है! आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आलू उत्तपम की एक बहुत ही आसान रेसिपी, जिसे खाकर आपके बच्चे और घर के बड़े सब खुश हो जाएंगे। इसमें आलू का एक अनोखा ट्विस्ट है जो इसे और भी खास बनाता है।

    कितने लोगों के लिए : 2

    सामग्री :

    • डोसा बैटर: 2 कप (आप बाजार से भी ले सकते हैं या घर पर बना सकते हैं)
    • उबले हुए आलू: 2-3 (अच्छी तरह से मैश किए हुए)
    • प्याज: 1 (बारीक कटा हुआ)
    • टमाटर: 1 (बारीक कटा हुआ)
    • हरी मिर्च: 1-2 (बारीक कटी हुई)
    • अदरक: 1 छोटा टुकड़ा (कद्दूकस किया हुआ)
    • हरा धनिया: 2 चम्मच (बारीक कटा हुआ)
    • राई (सरसों के दाने): आधा चम्मच
    • जीरा: 1/2 चम्मच
    • हल्दी पाउडर: 1/4 चम्मच
    • लाल मिर्च पाउडर: 1/2 चम्मच
    • नमक: स्वादानुसार
    • तेल: जरूरत के अनुसार

    विधि :

    • सबसे पहले एक पैन में थोड़ा तेल गरम करें। इसमें राई और जीरा डालें।
    • जब राई तड़कने लगे, तो इसमें बारीक कटी प्याज, हरी मिर्च और कद्दूकस किया हुआ अदरक डालकर सुनहरा होने तक भूनें।
    • अब हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर मिलाएं। फिर मैश किए हुए आलू और नमक डालकर अच्छी तरह से मिलाएं।
    • ऊपर से हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें। आपका आलू का मसाला तैयार है।
    • अब एक नॉन-स्टिक तवा गरम करें। उस पर थोड़ा तेल फैलाएं। डोसा बैटर को तवे पर गोल और थोड़ा मोटा फैलाएं।
    • तुरंत ही बैटर के ऊपर तैयार किया हुआ आलू का मसाला फैलाएं। साथ ही, बारीक कटे हुए टमाटर भी डालें। थोड़ा और हरा धनिया ऊपर से छिड़क दें।
    • उत्तपम के किनारों पर थोड़ा तेल डालें और इसे मध्यम आंच पर 2-3 मिनट तक सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेकें।
    • अब इसे पलटें और दूसरी तरफ से भी 1-2 मिनट तक सेकें। बस फिर आपका गरमागरम आलू उत्तपम तैयार है।!
    • इसे नारियल की चटनी, सांभर या टोमैटो केचप के साथ परोसें। यकीन मानिए, बच्चे तो इसे देखते ही टूट पड़ेंगे।
    (Image Source: Freepik)

