दिन की हेल्दी और टेस्टी शुरुआत का बेस्ट तरीका है पोहा कटलेट, इस आसान रेसिपी से करें तैयार
सुबह की शुरुआत अगर स्वादिष्ट और सेहतमंद नाश्ते से हो, तो पूरा दिन बन जाता है। अगर आप रोज-रोज एक ही तरह का ब्रेकफास्ट करके बोर हो गए हैं, तो पोहा कटलेट की यह आसान रेसिपी खासतौर पर आपके लिए ही है। इसे बनाना बेहद सिंपल है और यह आपके परिवार को बहुत पसंद आएगा।
कितने लोगों के लिए : 2
सामग्री :
- पोहा: 1 कप
- उबले आलू: 2
- बारीक कटी हुई सब्जियां: आधा कप (गाजर, मटर, शिमला मिर्च)
- प्याज: 1 छोटा, बारीक कटा हुआ
- अदरक-लहसुन का पेस्ट: 1 चम्मच
- हरी मिर्च: 1-2, बारीक कटी हुई
- धनिया पाउडर: आधा चम्मच
- जीरा पाउडर: आधा चम्मच
- लाल मिर्च पाउडर: आधा चम्मच (स्वादानुसार)
- चाट मसाला: आधा चम्मच
- नींबू का रस: 1 चम्मच
- धनिया पत्ती: 2 चम्मच, बारीक कटी हुई
- नमक: स्वादानुसार
- तेल: तलने के लिए
विधि :
- सबसे पहले पोहा को एक छलनी में डालकर अच्छी तरह धो लें। ध्यान रखें कि इसे पानी में भिगोकर न रखें, बस धोकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि यह थोड़ा नरम हो जाए।
- एक बड़े कटोरे में उबले और मैश किए हुए आलू लें। अब इसमें नरम पोहा और बारीक कटी हुई सारी सब्जियां (गाजर, मटर, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च) डाल दें।
- अब इस मिश्रण में अदरक-लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, नमक और नींबू का रस डालें।
- इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला लें और एक मुलायम आटा जैसा बना लें। अब इस मिश्रण से छोटे-छोटे कटलेट या टिक्की का आकार दें।
- फिर एक पैन में तेल गरम करें। जब तेल अच्छी तरह गरम हो जाए, तो इसमें कटलेट डालें और मध्यम आंच पर सुनहरा भूरा होने तक तलें। दोनों तरफ से अच्छी तरह से तलें ताकि वे कुरकुरे हो जाएं।
- आपके स्वादिष्ट पोहा कटलेट तैयार हैं। इन्हें हरी चटनी, इमली की चटनी या टोमेटो केचप के साथ गरम-गरम परोसें।
