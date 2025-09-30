Language
    लंच के लिए बनाएं टेस्टी पनीर मखनी, चावल और पराठे दोनों के साथ ही लगेगी लजीज

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:29 PM (IST)

    पनीर मखनी एक बेहद ही स्वादिष्ट डिश है, जो नान, पराठे या जीरा राइस के साथ काफी लजीज लगती है। इसे बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसका स्वाद इतना अच्छा होता है कि आप शिकायत नहीं करेंगे। आइए जानें पनीर मखनी बनाने की रेसिपी।

    कितने लोगों के लिए : 2

    सामग्री :

    • टमाटर- 4-5 मध्यम आकार के
    • प्याज- 1 मध्यम आकार का
    • काजू- 10-12
    • अदरक- 1 इंच का टुकड़ा
    • लहसुन- 3-4 कली
    • मक्खन- 5-6 बड़े चम्मच
    • तेज पत्ता- 1
    • हरी इलायची- 2
    • दालचीनी- 1 इंच का टुकड़ा
    • पनीर- 250 ग्राम (क्यूब्स में कटा हुआ)
    • तेल- 1 छोटा चम्मच
    • कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर- 1-2 छोटे चम्मच (रंग के लिए)
    • धनिया पाउडर- 1 छोटा चम्मच
    • गरम मसाला- 1/2 छोटा चम्मच
    • कसूरी मेथी- 1 छोटा चम्मच
    • ताजी क्रीम- 2-3 बड़े चम्मच
    • चीनी- 1/2 छोटा चम्मच
    • नमक- स्वादानुसार

    विधि :

    • सबसे पहले एक पैन या पतीले में 1 छोटा चम्मच मक्खन और थोड़ा सा तेल गरम करें। इसमें तेज पत्ता, हरी इलायची, और दालचीनी डालें।
    • अब इसमें कटे हुए टमाटर, काजू, अदरक, लहसुन और कटा हुआ प्याज भी डाल दें और करीब 1 कप पानी और थोड़ा सा नमक डालकर मिलाएं।
    • अब ढककर 10-15 मिनट तक उबालें जब तक कि टमाटर और बाकी सामग्री नरम न हो जाए।
    • इसके बाद गैस बंद करें, मिश्रण को ठंडा होने दें, फिर इसमें से तेज पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा निकाल दें।
    • इस मिश्रण को मिक्सर जार में डालकर एकदम बारीक और चिकना पेस्ट बना लें।
    • अब एक छोटे पैन में थोड़ा सा बटर गरम करें और पनीर के टुकड़ों को हल्का सुनहरा होने तक या बस कुछ देर के लिए बटर में टॉस कर लें। इससे पनीर का स्वाद बढ़ जाता है।
    • अब एक कड़ाही में मक्खन और 1 छोटा चम्मच तेल गरम करें।
    • आंच धीमी करें और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें और तुरंत तैयार ग्रेवी का पेस्ट इसमें डाल दें और अच्छे से मिलाएं।
    • अब इसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक और चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
    • ग्रेवी को धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक पकाएं, बीच-बीच में चलाते रहें।
    • जब ग्रेवी पक जाए और किनारों से हल्का तेल छोड़ने लगे, तो इसमें हल्के भुने हुए पनीर के टुकड़े डालें।
    • अब इसमें हथेली से मसलकर कसूरी मेथी डालें और मिलाएं।
    • लास्ट में ताजी क्रीम डालें और मिलाएं। क्रीम डालने के बाद ज्यादा देर तक न उबालें।
    • पनीर मखनी को कटी हुई हरी धनिया या थोड़ी सी ताजी क्रीम से गार्निश करें और सर्व करें।
    (Picture Courtesy: Freepik )

