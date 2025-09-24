Language
    नवरात्र में फलाहार के लिए बनाएं लौकी की रबड़ी, स्वाद और सेहत दोनों के लिए है बेस्ट

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 02:58 PM (IST)

    नवरात्र में उपवास के दौरान फलाहार में हेल्दी चीजों को शामिल करना चाहिए। ऐसे में आमतौर पर लोग फल या साबुदाने से बनी चीजें ही खाते हैं, लेकिन आप कुछ नई और टेस्टी डिश भी शामिल कर सकते हैं। आइए जानें नवरात्र के फलाहार के लिए लौकी की रबड़ी बनाने की रेसिपी।

    नवरात्र में फलाहार के लिए बनाएं लौकी की रबड़ी, स्वाद और सेहत दोनों के लिए है बेस्ट

    कितने लोगों के लिए : 2

    सामग्री :

    • 1 छोटी लौकी (लगभग 250 ग्राम), छीलकर कद्दूकस की हुई
    • 1 लीटर फुल क्रीम दूध
    • 1/2 कप चीनी
    • 1/4 चम्मच इलायची पाउडर
    • 1 बड़ा चम्मच घी या तेल
    • कुछ बादाम और पिस्ता, बारीक कटे हुए

    विधि :

    • सबसे पहले, लौकी को छीलकर अच्छे से धो लें और फिर कद्दूकस कर लें। कद्दूकस की हुई लौकी का सारा पानी निचोड़कर निकाल दें, ताकि रबड़ी अच्छी बने।
    • अब एक कड़ाही या पैन में घी गरम करें। जब घी गरम हो जाए तो उसमें कद्दूकस की हुई लौकी डालकर मध्यम आंच पर 5-7 मिनट तक भूनें। लौकी को तब तक भूनें जब तक उसका रंग हल्का न हो जाए और कच्चापन निकल जाए।
    • अब इसमें दूध डालें और इसे उबालने दें। जब दूध में उबाल आ जाए तो आंच को धीमा कर दें और इसे तब तक पकाएं जब तक कि दूध गाढ़ा होकर आधा न रह जाए। इसे बीच-बीच में चलाते रहें ताकि यह नीचे न लगे।
    • जब दूध गाढ़ा हो जाए और रबड़ी की तरह लगने लगे, तब इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालें। इसे अच्छी तरह मिलाएं और 2-3 मिनट तक और पकाएं जब तक कि चीनी पूरी तरह घुल न जाए।
    • आंच बंद कर दें और रबड़ी को ठंडा होने दें। आप इसे फ्रिज में रखकर ठंडा भी कर सकते हैं।
    • ठंडी होने पर, रबड़ी को कटे हुए बादाम और पिस्ता से सजाकर परोसें।
    (Picture Courtesy: Freepik)

