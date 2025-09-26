Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Navratri Recipes 2025: नवरात्र में माता रानी को भोग लगाएं बेसन का हलवा, रेसिपी भी है बेहद आसान

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 04:03 PM (IST)

    नवरात्र के दिनों में माता रानी की पूजा-अर्चना के साथ-साथ भोग और प्रसाद का भी विशेष महत्व होता है। कई लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और माता को अलग-अलग प्रकार के प्रसाद चढ़ाते हैं। इस साल, अगर आप कुछ नया और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो बेसन का हलवा एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। आइए, जानते हैं माता रानी को खुश करने वाली इस खास रेसिपी के बारे में।

    prefferd source google
    Hero Image
    Navratri Recipes 2025: नवरात्र में माता रानी को भोग लगाएं बेसन का हलवा, रेसिपी भी है बेहद आसान

    कितने लोगों के लिए : 4

    सामग्री :

    • बेसन: 1 कप
    • घी: आधा कप
    • चीनी: 1 कप
    • पानी: 2 कप
    • इलायची पाउडर: आधा चम्मच
    • काजू, बादाम (कटे हुए): गार्निशिंग के लिए

    विधि :

    • सबसे पहले, एक कड़ाही में घी डालकर उसे मध्यम आंच पर गरम करें।
    • इसके बाद, जब घी पिघल जाए, तो उसमें बेसन डालकर लगातार चलाते रहें।
    • बेसन को तब तक भूनें जब तक उसका रंग सुनहरा न हो जाए और उसमें से अच्छी सी खुशबू न आने लगे। ध्यान रखें कि बेसन को चलाते रहना है, वरना वह जल सकता है।
    • जब बेसन अच्छी तरह भून जाए, तो इसमें पानी और चीनी डालें। इस समय आंच को धीमा कर दें।
    • मिश्रण को लगातार चलाते रहें ताकि कोई गांठ न बने।
    • जब हलवा गाढ़ा होने लगे और कड़ाही का किनारा छोड़ने लगे, तो इसमें इलायची पाउडर मिलाएं।
    • अब गैस बंद कर दें और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स से इसे सजाएं।
    • आपका स्वादिष्ट और दानेदार बेसन का हलवा तैयार है। इसे माता रानी को भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ प्रसाद के रूप में बांटकर खाएं।
    (Image Source: AI-Generated)

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें