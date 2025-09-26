Navratri Recipes 2025: नवरात्र में माता रानी को भोग लगाएं बेसन का हलवा, रेसिपी भी है बेहद आसान
नवरात्र के दिनों में माता रानी की पूजा-अर्चना के साथ-साथ भोग और प्रसाद का भी विशेष महत्व होता है। कई लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और माता को अलग-अलग प्रकार के प्रसाद चढ़ाते हैं। इस साल, अगर आप कुछ नया और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो बेसन का हलवा एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। आइए, जानते हैं माता रानी को खुश करने वाली इस खास रेसिपी के बारे में।
कितने लोगों के लिए : 4
सामग्री :
- बेसन: 1 कप
- घी: आधा कप
- चीनी: 1 कप
- पानी: 2 कप
- इलायची पाउडर: आधा चम्मच
- काजू, बादाम (कटे हुए): गार्निशिंग के लिए
विधि :
- सबसे पहले, एक कड़ाही में घी डालकर उसे मध्यम आंच पर गरम करें।
- इसके बाद, जब घी पिघल जाए, तो उसमें बेसन डालकर लगातार चलाते रहें।
- बेसन को तब तक भूनें जब तक उसका रंग सुनहरा न हो जाए और उसमें से अच्छी सी खुशबू न आने लगे। ध्यान रखें कि बेसन को चलाते रहना है, वरना वह जल सकता है।
- जब बेसन अच्छी तरह भून जाए, तो इसमें पानी और चीनी डालें। इस समय आंच को धीमा कर दें।
- मिश्रण को लगातार चलाते रहें ताकि कोई गांठ न बने।
- जब हलवा गाढ़ा होने लगे और कड़ाही का किनारा छोड़ने लगे, तो इसमें इलायची पाउडर मिलाएं।
- अब गैस बंद कर दें और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स से इसे सजाएं।
- आपका स्वादिष्ट और दानेदार बेसन का हलवा तैयार है। इसे माता रानी को भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ प्रसाद के रूप में बांटकर खाएं।
