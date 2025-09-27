नवरात्र में इस बार माता रानी को भोग लगाएं सेवई की खीर, बेहद आसान है इसे बनाने की विधि

नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा करते हैं और उन्हें तरह-तरह के भोग लगाते हैं। अगर आप इस नवरात्र कुछ खास भोग बनाना चाहते हैं, तो सेवई की खीर एक बेहतरीन ऑप्शन है। यह खीर बनाने में जितनी आसान है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट लगती है। इसकी खासियत यह है कि आप इसे व्रत के दौरान भी बना सकते हैं, बस कुछ सामग्री को ध्यान में रखना होगा। आइए जानते हैं।

नवरात्र में इस बार माता रानी को भोग लगाएं सेवई की खीर, बेहद आसान है इसे बनाने की विधि