नवरात्र में इस बार माता रानी को भोग लगाएं सेवई की खीर, बेहद आसान है इसे बनाने की विधि
नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा करते हैं और उन्हें तरह-तरह के भोग लगाते हैं। अगर आप इस नवरात्र कुछ खास भोग बनाना चाहते हैं, तो सेवई की खीर एक बेहतरीन ऑप्शन है। यह खीर बनाने में जितनी आसान है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट लगती है। इसकी खासियत यह है कि आप इसे व्रत के दौरान भी बना सकते हैं, बस कुछ सामग्री को ध्यान में रखना होगा। आइए जानते हैं।
कितने लोगों के लिए : 2
सामग्री :
- आधा कप भुनी हुई सेवई
- 1 लीटर फुल क्रीम दूध
- आधा कप चीनी (स्वाद अनुसार कम-ज्यादा कर सकते हैं)
- एक चौथाई चम्मच इलायची पाउडर
- कुछ बादाम और पिस्ता (बारीक कटे हुए)
- 1 चम्मच देसी घी
- केसर के कुछ धागे (ऑप्शनल)
विधि :
- सबसे पहले एक भारी तले वाले बर्तन में घी गरम करें। अगर सेवई पहले से भुनी हुई नहीं है, तो उसे हल्का सुनहरा होने तक भून लें। भुनी हुई सेवई है तो इस स्टेप को छोड़ दें।
- अब उसी बर्तन में दूध डालकर उसे धीमी आंच पर उबलने दें। दूध को बीच-बीच में चलाते रहें ताकि वह बर्तन के तले में न चिपके।
- जब दूध में एक उबाल आ जाए, तो उसमें भुनी हुई सेवई डालें और अच्छी तरह मिला लें।
- आंच को धीमा करके सेवई को पकने दें। जब सेवई नरम हो जाए और खीर गाढ़ी होने लगे, तो उसमें चीनी और इलायची पाउडर मिला दें।
- चीनी घुलने तक खीर को पकाएं। इस दौरान लगातार चलाते रहें।
- अब इसमें कटे हुए मेवे और केसर के धागे (अगर इस्तेमाल कर रहे हैं) डालें और अच्छी तरह मिलाएं।
- बस अब आंच बंद कर दें। आपकी स्वादिष्ट सेवई की खीर तैयार है।
- इसे थोड़ी देर ठंडा होने दें और फिर माता रानी को भोग लगाएं। आप इसे गरम या ठंडा, दोनों तरह से परोस सकते हैं।
