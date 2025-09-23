Language
    मुंह में घुल जाने वाली 'मावा बर्फी' की यह रेसिपी है बेहद आसान, नवरात्र में जरूर करें ट्राई

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 10:11 AM (IST)

    नवरात्र का त्योहार शुरू हो चुका है और इस दौरान स्वादिष्ट मिठाइयों का मजा लेना तो बनता है। अगर आप व्रत के लिए कुछ खास और बनाने में आसान ढूंढ रहे हैं, तो मावा बर्फी एक बढ़िया ऑप्शन है। इसे बनाना बेहद आसान है और यह इतनी मुलायम बनती है कि सीधे आपके मुंह में घुल जाएगी। आइए, बिना देर किए जानते हैं इसे बनाने की सिंपल रेसिपी।

    कितने लोगों के लिए : 4

    सामग्री :

    • मावा: 250 ग्राम (कद्दूकस किया हुआ)
    • चीनी: 125 ग्राम (या स्वादानुसार)
    • इलायची पाउडर: आधा चम्मच
    • पिस्ता और बादाम: बारीक कटे हुए (सजावट के लिए)
    • घी: 1 चम्मच

    विधि :

    • एक नॉन-स्टिक पैन में मावा और घी डालकर धीमी आंच पर भूनें। इसे लगातार चलाते रहें ताकि यह पैन से न चिपके।
    • जब मावा थोड़ा सुनहरा हो जाए और अच्छी खुशबू आने लगे, तो आंच बंद कर दें।
    • अब इसमें चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं। इसे अच्छी तरह मिक्स करें ताकि चीनी पूरी तरह से घुल जाए।
    • अब इस मिश्रण को एक थाली या ट्रे में निकालें जिस पर पहले से थोड़ा घी लगा हो।
    • मिश्रण को चम्मच की मदद से समान रूप से फैलाएं और ऊपर से बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम डालें।
    • इसे 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने दें।
    • जब यह हल्का सेट हो जाए, तो चाकू से इसे बर्फी के आकार में काट लें।
    • पूरी तरह ठंडा होने के बाद, बर्फी को एक एयरटाइट डिब्बे में रख लें।
    (Image Source: Freepik)

