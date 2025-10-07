कड़ाही में इस तरीके से बनाएं ढाबा स्टाइल भरवां तंदूरी आलू, उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब
क्या आपको भी ढाबे का खाना देखकर मुंह में पानी आ जाता है? खास तौर पर वो मसालेदार और भुने हुए तंदूरी आलू, जो बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम होते हैं। लोग सोचते हैं कि तंदूरी आलू बनाने के लिए तंदूर की जरूरत होती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। आज हम आपको एक ऐसी आसान रेसिपी बताने जा रहे हैं जिससे आप घर की साधारण कड़ाही में ही ढाबे जैसा भरवां तंदूरी आलू बना सकते हैं। बस इस रेसिपी को फॉलो करके देखिए, आपके मेहमान और घरवाले सब आपकी कुकिंग के दीवाने हो जाएंगे।
कितने लोगों के लिए : 4
सामग्री :
- छोटे आकार के आलू - 10-12
- पनीर - 1 कप (कद्दूकस किया हुआ)
- उबले हुए आलू का गूदा - आधा कप
- बारीक कटा प्याज - 1
- बारीक कटी हरी मिर्च - 1-2
- अदरक-लहसुन का पेस्ट - 1 चम्मच
- गरम मसाला - आधा चम्मच
- अमचूर पाउडर - आधा चम्मच
- नमक - स्वादानुसार
- तेल - तलने के लिए
- गाढ़ा दही - आधा कप
- बेसन - 2 चम्मच
- अदरक-लहसुन का पेस्ट - 1 चम्मच
- लाल मिर्च पाउडर - 1 चम्मच
- हल्दी पाउडर - आधा चम्मच
- धनिया पाउडर - 1 चम्मच
- जीरा पाउडर - आधा चम्मच
- गरम मसाला - आधा चम्मच
- चाट मसाला - आधा चम्मच
- कस्तूरी मेथी - 1 चम्मच
- सरसों का तेल - 1 चम्मच
- नमक - स्वादानुसार
विधि :
- सबसे पहले छोटे आलू को 80% तक उबाल लें। ध्यान रखें कि ये पूरी तरह न पकें। ठंडा होने के बाद, इन्हें छील लें और बीच से चम्मच की मदद से थोड़ा गूदा निकाल लें ताकि स्टफिंग के लिए जगह बन जाए।
- अब एक बाउल में कद्दूकस किया हुआ पनीर, निकाला हुआ आलू का गूदा, बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें। इस मिश्रण को आलुओं के अंदर अच्छी तरह भर दें।
- फिर एक बड़े बाउल में दही, बेसन, अदरक-लहसुन का पेस्ट, सारे मसाले (लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, गरम मसाला, चाट मसाला), कस्तूरी मेथी, गर्म सरसों का तेल और नमक डालकर अच्छे से फेंट लें।
- अब भरे हुए आलू को इस मैरिनेशन के मिश्रण में डालें और हर तरफ से अच्छी तरह लपेट दें। इन्हें कम से कम 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें ताकि मसाले आलुओं के अंदर तक चले जाएं।
- एक भारी तले वाली कड़ाही में थोड़ा तेल या घी डालकर गर्म करें। आंच को धीमी रखें और इसमें मैरिनेट किए हुए आलुओं को सावधानी से रखें। इन्हें हर तरफ से पलट-पलटकर तब तक भूनें जब तक ये सुनहरे भूरे और हल्के जले हुए न दिखें। यही तो है ढाबे का असली स्वाद।
- आखिर में, गरमा-गरम तंदूरी आलुओं को कड़ाही से निकालें। ऊपर से थोड़ा चाट मसाला और बारीक कटी हरी धनिया डालकर परोसें। इन्हें हरी चटनी और प्याज के लच्छों के साथ सर्व करें।
