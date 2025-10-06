Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घर पर बनाना है ढाबा स्टाइल में छोले, तो नोट कर लें ये एकदम आसान रेसिपी

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 04:04 PM (IST)

    ढाबे पर मिलने वाले छोलों के बारे में सोचकर ही मुंह में पानी आ जाता है। ऐसे में अगर आप भी ढाबे के स्वाद जैसे छोले खाना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान रेसिपी की मदद से आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। आइए जानें ढाबा स्टाइल छोले बनाने की रेसिपी।

    prefferd source google
    Hero Image
    घर पर बनाना है ढाबा स्टाइल में छोले, तो नोट कर लें ये एकदम आसान रेसिपी

    कितने लोगों के लिए : 2

    सामग्री :

    • 1 कप काबुली चना
    • 2 तेज पत्ता
    • 1 बड़ी इलायची
    • 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा
    • 1 चम्मच चाय पत्ती
    • नमक स्वादानुसार
    • 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा
    • 5-6 बड़े चम्मच तेल/घी
    • 1 छोटा चम्मच जीरा
    • 1 चुटकी हींग
    • 1 मध्यम आकार के प्याज का पेस्ट
    • 1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
    • 2-3 हरी मिर्च
    • 2 मध्यम आकार के टमाटर की प्यूरी
    • 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
    • 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर
    • 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
    • 2 बड़े चम्मच छोले मसाला
    • 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर
    • 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला
    • 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी
    • अदरक का छोटा टुकड़ा
    • 1-2 हरी मिर्च
    • 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

    विधि :

    • सबसे पहले, रात भर भिगोए हुए काबुली चने को धो लें।
    • अब उन्हें प्रेशर कुकर में पानी, नमक, बेकिंग सोडा, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, और चाय पत्ती की पोटली के साथ डालें।
    • कुकर का ढक्कन लगाकर तेज आंच पर 1 सीटी आने दें, फिर आंच धीमी करके 5-6 सीटी आने तक छोले को पूरी तरह नरम होने तक पकाएं। फिर गैस बंद करें और भाप निकलने के बाद, खड़े मसाले और चाय पत्ती की पोटली को हटा दें।
    • इसके बाद एक कड़ाही में तेल या घी गरम करें और उसमें जीरा और हींग डालकर तड़कने दें।
    • अब प्याज का पेस्ट डालकर सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर 1 मिनट तक भूनें।
    • फिर टमाटर की प्यूरी और थोड़ा नमक डालकर तेल छोड़ने तक अच्छी तरह भूनें। अब इसमें सभी सूखे मसाले और बचा हुआ नमक डालकर 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर भूनें।
    • इसके बाद उबले हुए छोले को तैयार ग्रेवी में मिला दें। गाढ़ापन लाने के लिए कुछ छोलों को हल्के हाथ से मैश कर दें।
    • फिर इसमें कसूरी मेथी को मसलकर और गरम मसाला डालकर मिलाएं। ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर 10-15 मिनट तक पकाएं, ताकि मसाले छोलों के अंदर तक समा जाएं।
    • दूसरी तरफ एक छोटे तड़का पैन में घी गरम करें। इसमें अदरक के लच्छे और हरी मिर्च डालकर हल्का सा भूनें। गैस बंद करें और तुरंत कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर मिलाएं। इस तड़के को गरमागरम छोलों के ऊपर डालें और बारीक कटे हुए धनिया पत्ती से गार्निश करें।
    • ढाबा-स्टाइल, चटपटे और स्वादिष्ट मसालेदार छोले तैयार हैं।
    (Picture Courtesy: Freepik)

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें