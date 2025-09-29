स्नैक्स के लिए इस आसान रेसिपी से बनाएं कॉर्न सैंडविच, बच्चों को भी खूब आएंगे पसंद
स्नैक्स के लिए सैंडविच काफी अच्छा ऑप्शन है। वैसे तो कई तरह के सैंडविच बनाए जा सकते हैं, लेकिन कॉर्न सैंडविच काफी आसान और जल्दी बनने वाला ऑप्शन है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं है। आइए जानें कॉर्न सैंडविच बनाने की रेसिपी।
कितने लोगों के लिए : 2
सामग्री :
- उबला हुआ स्वीट कॉर्न- 1 कप
- ब्रेड स्लाइस- 4
- प्याज (बारीक कटा)- 1 मध्यम
- शिमला मिर्च (बारीक कटी)- ½ कप
- टमाटर (बारीक कटा)- 1 छोटा (ऑप्शनल)
- मेयोनेज या मक्खन- 2-3 बड़े चम्मच
- चीज (कद्दूकस किया हुआ)- 2 बड़े चम्मच
- नमक- स्वादानुसार
- काली मिर्च पाउडर- ½ चम्मच
- चिली फ्लेक्स- ½ चम्मच
- ओरिगैनो- ½ चम्मच
- मक्खन (ब्रेड सेंकने के लिए)- आवश्यकतानुसार
विधि :
- सबसे पहले एक बाउल में उबला हुआ कॉर्न, कटा प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर डालें।
- अब इसमें मेयोनेज, कद्दूकस किया हुआ चीज, नमक, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो डालकर अच्छी तरह मिक्स करें।
- इसके बाद ब्रेड स्लाइस लें और उस पर तैयार की गई कॉर्न फिलिंग अच्छे से स्प्रेड करें।
- ऊपर से चाहें तो थोड़ा और चीज डालें और दूसरी ब्रेड स्लाइस से कवर कर दें।
- अब तवे या सैंडविच मेकर को गर्म करें और उस पर मक्खन लगाएं और सैंडविच को दोनों तरफ से हल्का सुनहरा और क्रिस्पी होने तक सेंक लें।
- गरमा-गरम कॉर्न सैंडविच को तिकोने टुकड़ों में काटें और हरी चटनी, टोमैटो केचप या चीज डिप के साथ परोसें।
