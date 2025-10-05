ब्रेकफास्ट के लिए बेहतरीन ऑप्शन है बेसन का चीला, 10-15 मिनट में झटपट हो जाएगा तैयार
स्वादिष्ट, हेल्दी और झटपट बनने वाला बेसन का चीला एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट या ईवनिंग स्नैक के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। यह स्वाद में तो बेहतरीन होता ही है, साथ ही, इसे बनाने में भी काफी कम समय लगता है। आइए जानें बेसन का चीला बनाने की आसान रेसिपी।
कितने लोगों के लिए : 2
सामग्री :
- प्याज- 1 (बारीक कटा हुआ)
- बेसन- 1 कप
- टमाटर- 1 (बारीक कटा हुआ)
- हरी मिर्च- 1-2 (बारीक कटी हुई)
- धनिया पत्ता- 2 टेबलस्पून (कटा हुआ)
- अदरक- ½ टीस्पून (कसा हुआ)
- हल्दी पाउडर- ¼ टीस्पून
- लाल मिर्च पाउडर- ½ टीस्पून
- नमक- स्वादानुसार
- जीरा- ½ टीस्पून
- तेल- सेंकने के लिए
- कसूरी मेथी- ½ टीस्पून
- कद्दूकस की हुई गाजर या शिमला मिर्च- 2 टेबलस्पून
- चुटकीभर बेकिंग सोडा- चीला को फूला-फूला बनाने के लिए
विधि :
- सबसे पहले एक बाउल में बेसन डालें। फिर उसमें हल्दी, लाल मिर्च, जीरा, नमक और अदरक मिलाएं। धीरे-धीरे पानी डालते हुए एक स्मूद घोल बनाएं। ध्यान रहे कि घोल में गांठें न रहें।
- अब इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और बाकी सब्जियां डालें। घोल को अच्छे से मिलाएं। इसकी कंसिस्टेंसी न तो बहुत पतली होनी चाहिए और न बहुत गाढ़ी।
- अब एक नॉन-स्टिक या आयरन तवा गर्म करें। उस पर हल्का सा तेल लगाकर पेपर से फैला दें।
- इसके बाद तवे पर एक करछी घोल डालें और हल्के हाथ से गोल आकार में फैला दें। ऊपर से थोड़ा तेल चारों ओर डालें।
- धीमी से मीडियम आंच पर एक साइड सुनहरा होने तक सेंकें, फिर पलटकर दूसरी साइड भी सेक लें।
- तैयार चीले को प्लेट में निकालें और हरी चटनी या टमाटर के सॉस के साथ गरमागरम परोसें।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।