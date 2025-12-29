चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर आधा घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा, हाईटेंशन तार की चपेट में आने से युवक की मौत

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन में एक युवक ने आधा घंटा तक ड्रामा किया, फिर 25 हजार वोल्ट हाईटेंशन ओएचई तार की संपर्क में आ गया। जिससे उसकी दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई। यह घटना रविवार की दोपहर करीबन ढाई बजे की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चक्रधरपुर स्टेशन के यार्ड के पांच नंबर लाइन में एक खाली पड़ी मालगाड़ी में चढ़ा हुआ देखा गया था। युवक को इस तरह वैगन में चढ़ा देख लोग किसी अनहोनी की आशंका से परेशान हो गए। जिसके बाद युवक को खाली पड़ी वैगन से नीचे उतारने के लिए लोग उससे मिन्नत करने लगे। लेकिन वह मालगाड़ी से नीचे उतरने के बजाए मालगाड़ी के एक वैगन से दूसरे वैगन में छलांग लगते हुए इधर-उधर भागने लगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मालगाड़ी एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में छलांग लगाकर चेंज करते हुए वह लाइन को पार करते हुए एक नंबर प्लेटफार्म तक जा पहुंचा। इस दौरान वह टाटानगर एंड में मौजूद फुट ओवर ब्रिज पर भी चढ़ गया था। लोग उसे पैसों का भी प्रलोभन दे रहे थे कि वह नीचे उतर जाए उसे पैसे दिए जाएंगे और उसे कोई कुछ नहीं करेगा।

लेकिन वह लोगों की भीड़ देख इतना डरा हुआ और सहमा हुआ था कि वह नीचे उतरने को तैयार ही नहीं था। इसी दौरान वह रेलवे के हाईटेंशन बिजली खंभे में चढ़ दूसरी ओर से बिजली खंभे से उतर रहा था। इस दाैरान वह 25 हजार वोल्ट हाईटेंशन ओएचई तार की संपर्क में आ गया।

ओएचई तार को उसने जैसे ही पकड़ा बिजली चमकने की तरह जोरदार रौशनी के साथ एक धमाका हुआ और वह युवक धड़ाम से मालगाड़ी के एक वैगन से टकराते हुए दो नंबर लाइन पर जा गिरा। लोगों ने पास जाकर देखा तो युवक का शरीर हाई टेंशन तार की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस चुका था और उसके शरीर पर कोई हलचल भी नहीं थी।