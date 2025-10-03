Language
    जंगल में गला रेतकर महिला की बेरहमी से हत्या, जमीन विवाद या डायन-बिसाही की आशंका

    By Sudhir Pandey Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 12:12 PM (IST)

    पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना घटी। किताहातु टोला लातार गांव की सुखमति लोहार का शव जंगल से बरामद हुआ। अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की। पुलिस जमीन विवाद या डायन-बिसाही के शक में जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।

    जंगल में गला रेतकर महिला की बेरहमी से हत्या

    जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। किताहातु टोला लातार गांव निवासी सुखमति लोहार (35) का शव बुधवार को गांव के पास के जंगल से बरामद किया गया।

    जानकारी के अनुसार, सोमवार को सुखमति अपने घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, तभी बुधवार को ग्रामीणों ने जंगल में उसका शव देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी।

    जमीन विवाद या डायन-बिसाही होने का शक

    पुलिस के मुताबिक, अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से गला रेतकर महिला की बेरहमी से हत्या की है। हत्या के पीछे की वजह फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन पुलिस इसे जमीन विवाद या डायन-बिसाही से जुड़ा मामला मानकर जांच कर रही है।

    सूचना पाकर टोंटो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। परिजनों का कहना है कि उन्हें अंदाजा नहीं है कि महिला की हत्या क्यों की गई।

    फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। इस घटना से इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है।