Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पश्चिमी सिंहभूम में दो घटनाओं से हड़कंप, सड़क हादसे में युवक की मौत, खेत में युवती का शव मिला

    By Mohammad Taquiuddin Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 11:28 PM (IST)

    पश्चिमी सिंहभूम में दो गंभीर घटनाओं से सनसनी फैल गई। कुमारडुंगी में तेज रफ्तार हाइवा की चपेट में आने से 42 वर्षीय बिपिन ग्वाला की मौत हो गई, जबकि मुफस ...और पढ़ें

    Hero Image

    कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के काठियापादा जंगल के पास सड़क हादसे में मारे गए युवक के परिजन।

    संवाद सहयोगी, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में मंगलवार की शाम दो अलग-अलग घटनाओं ने इलाके में सनसनी और शोक का माहौल पैदा कर दिया। एक ओर कुमारडुंगी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार हाइवा की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक खेत से 20 वर्षीय युवती का शव बरामद किया गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। 
     
    पहली घटना कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के काठियापादा जंगल के पास की है। यहां मंगलवार शाम तेज रफ्तार हाइवा की चपेट में आने से कुमारडुंगी निवासी 42 वर्षीय बिपिन ग्वाला की मौके पर ही मौत हो गई। 
     
    जानकारी के अनुसार, बिपिन ग्वाला अपने बैल की तलाश में घर से निकले थे और सड़क किनारे पैदल चल रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही हाइवा ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। 
     
    हादसे में सिर में गंभीर चोट लगने से अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद ग्रामीणों ने हाइवा का पीछा किया, लेकिन चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। 
     
    सूचना मिलने पर कुमारडुंगी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर थाना लाई। हाइवा को जब्त कर लिया गया है। मृतक के पुत्र संजय कुमार ने आरोप लगाया कि चालक नशे में था और वाहन के अंदर शराब की खाली बोतलें मिली हैं। 
     
    उन्होंने बताया कि पिता परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। परिजनों ने प्रशासन से हाइवा मालिक पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच जारी है। 
     
    दूसरी घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़ा लगिया गांव के बाहर की है, जहां मंगलवार शाम एक खेत में 20 वर्षीय अज्ञात युवती का शव पुआल से ढंका हुआ पाया गया। शौच के लिए गए ग्रामीणों ने शव देखा और इसकी सूचना ग्रामीण मुंडा को दी। 
     
    इसके बाद पुलिस को अवगत कराया गया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर चाईबासा सदर अस्पताल लाई। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव को शवगृह में सुरक्षित रखा गया। 
     
    युवती की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस को आशंका है कि मामला प्रेम प्रसंग या किसी निजी विवाद से जुड़ा हो सकता है। दुष्कर्म की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। 
     
    हालांकि इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। मुफस्सिल थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि युवती की पहचान के लिए जिले के सभी थानों सहित अन्य जिलों को भी फोटो भेजा गया है। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें