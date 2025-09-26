बारिश में 35 KM पैदल चलकर, आठ गांवों के ग्रामीणों ने सड़क के लिए मंत्री का आवास घेरा

चाईबासा में सड़क नहीं बनने से नाराज आठ गांवों के ग्रामीणों ने घेरा मंत्री दीपक बिरुवा का आवास। झमाझम बारिश के बीच 35 किलोमीटर पैदल चल पारंपरिक हथियारों के साथ शहर पहुंचे ग्रामीण। जोजोहातु से केच्चाबाईपी तक चार किलोमीटर सड़क लंबे समय से अधूरी रहने से फूटा आक्रोश। आंदोलन के बाद शनिवार से काम शुरू करने का डीसी ने दिया आश्वासन।

जागरण संवाददाता, चाईबासा। सदर चाईबासा विधानसभा अंतर्गत पंडावीर पंचायत के जोजोहातु से केच्चाबाईपी तक 4 किलोमीटर सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का एक साल से चल रहा संघर्ष आखिर शुक्रवार को चरम पर पहुंच गया। इस दौरान ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक और मंत्री दीपक बिरुवा के तांबों चौक स्थित खूंटकट्टी मैदान में स्थित आवास का घेराव कर अपनी नाराजगी प्रकट की। ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व पूर्व बैंक कर्मी रमेश बालमुचू और अधिवक्ता महेंद्र जामुदा कर रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष से लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से सड़क निर्माण की मांग की जा रही थी। आवास पर मंत्री दीपक बिरुवा नहीं थे। 10 दिन में भी नहीं हुई सुनवाई 15 सितंबर को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया था और 10 दिनों में कार्रवाई न होने पर घेराव की चेतावनी दी गई थी। बावजूद इसके न तो कोई ठोस कदम उठाया गया और न ही मंत्री ने समस्या की गंभीरता को समझा।

शुक्रवार को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जोजोहातु, सिंगीजारी, अंजेदबेड़ा, तुम्बाहाका, सरजौमबुरु, पाटातारोब, हेसाबाध समेत अन्य गांवों के हजारों ग्रामीण महिला-पुरुष और बुजुर्ग पारंपरिक हथियार तीर-धनुष समेत अन्य औजारों से लैस होकर 35 किलोमीटर पैदल यात्रा कर मौके पर पहुंचे। झमाझम बारिश के बीच भी ग्रामीणों का गुस्सा और आक्रोश स्पष्ट रूप से नजर आया।

प्रदर्शनकारियों को समझाया पर नहीं माने ग्रामीणों ने बताया कि सड़क की जर्जर स्थिति का सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं, एंबुलेंस की पहुंच, बच्चों की पढ़ाई, किसानों की उपज ढुलाई और अन्य आपातकालीन सेवाओं पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि बीमार मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और गाड़ियां कीचड़ व गड्ढों में फंसने के कारण समय पर इलाज नहीं हो पा रहा।

सदर अंचल अधिकारी उपेंद्र कुमार और मुफस्सिल थाना प्रभारी चंद्रशेखर मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग पर अड़े रहे। उन्होंने दो टूक कहा कि वे अब केवल आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक सड़क का निर्माण शुरू नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा।