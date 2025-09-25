Language
    Train Cancelled: यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक कई ट्रेनें रद, कुछ के रूट में बदलाव

    By Rupesh Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 08:39 PM (IST)

    चक्रधरपुर रेल मंडल में 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जराईकेला-मनोहरपुर स्टेशनों के बीच ट्रैक रिन्यूअल कार्य के चलते रेलवे ने चार ट्रेनों को रद्द कर दिया है। कुछ ट्रेनों का मार्ग बदला गया है और कुछ को शॉर्ट टर्मिनेशन/शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलाया जाएगा। प्रभावित होने वाली ट्रेनों में उत्कल एक्सप्रेस और इस्पात एक्सप्रेस शामिल हैं। इस बदलाव से यात्रियों को असुविधा हो सकती है।

    चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले जराईकेला-मनोहरपुर स्टेशनों के बीच डाउन रेल लाइन में ट्रैक रिन्यूअल ट्रेन (टीआरटी ) मशीन कार्य के लिए रेल प्रशासन 26 सितंबर से लेकर 04 अक्टूबर तक साढ़े पांच घंटे का ब्लॉक लेकर रेल लाइन दुरूस्त करने का कार्य करेगी।

    इस वजह से रेलवे ने चार ट्रेनों का परिचालन रद कर दिया है, जबकि एक एक्सप्रेस ट्रेन को परिवर्तित मार्ग से चलाने और चार ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन/शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलाएगी।

    इस संबंध में दक्षिण पूर्व रेलवे के डिप्टी चीफ ऑपरेशन मैनेजर श्रीनिवास सामंत ने अधिसूचना पत्र जारी कर दिया है। ट्रेनों के रद हाेने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

    ये ट्रेनें इन तिथियों में रद रहेगी

    • 27 सितंबर और 04 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 68025/68026 चक्रधरपुर-राउरकेला-चक्रधरपुर सारंडा मेमू।
    • 27 सितंबर और 04 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 68043/68044 टाटानगर-राउरकेला-टाटानगर मेमू।

    ये ट्रेन डायवर्ट रूट से चलेगी

    26 सितंबर और 03 अक्टूबर को ऋषिकेश से खुलने वाली ट्रेन नंबर 18478 योग नगरी ऋषिकेश-पुरी उत्कल एक्सप्रेस डायवर्ट रूट इब-झारसुगुड़ा रोड-संबलपुर सिटी-कटक स्टेशन होते हुए पुरी तक चलेगी।

    उत्कल एक्सप्रेस का परिचालन 27 सितंबर और 04 अक्टूबर को झारसुगुडा, राउरकेला, चक्रधरपुर और टाटानगर स्टेशनों के बीच रद रहेगी।

    ये ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेशन/शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलेगी

    27 सितंबर और 04 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 12872 टिटलागढ़-हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस का परिचालन राउरकेला स्टेशन तक होगा। इस्पात एक्सप्रेस का परिचालन इन तिथियों में राउरकेला से हावड़ा स्टेशनों के बीच रद रहेगी।

    27 सितंबर और 04 अक्टूबर को 22862 कांटाबांजी-हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस का परिचालन राउरकेला स्टेशन तक होगा। इस्पात एक्सप्रेस का परिचालन इन तिथियों में राउरकेला से हावड़ा स्टेशनों के बीच रद रहेगी।

    27 सितंबर और 04 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 22861 हावड़ा-कांटाबांजी इस्पात एक्सप्रेस का परिचालन टाटानगर स्टेशन तक होगा। इस्पात एक्सप्रेस का परिचालन इन तिथियों में टाटा से कांटाबांजी स्टेशनों के बीच रद रहेगी।

    27 सितंबर और 04 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 12871 हावड़ा-टिटलागढ़ इस्पात एक्सप्रेस का परिचालन टाटानगर स्टेशन तक होगा। इस्पात एक्सप्रेस का परिचालन इन तिथियों में टाटा से टिटलागढ़ स्टेशनों के बीच रद रहेगी।