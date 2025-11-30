Language
    Train Cancelled: 1 से 7 दिसंबर के बीच 6 ट्रेनें रद, कुछ का बदला गया रूट; टिकट करने से पहले देख लें लिस्ट

    By Rupesh Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 07:00 AM (IST)

    दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में विकास कार्यों के चलते 1 से 7 दिसंबर तक कई ट्रेनों का परिचालन रद रहेगा। कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन के साथ चलाया जाएगा। टाटानगर हटिया एक्सप्रेस का मार्ग भी बदला गया है। रेलवे ने यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी है।

    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में होने वाले विकास कार्यों के चलते 01 से 07 दिसंबर के बीच विभिन्न तिथियों में छह ट्रेनों का परिचालन रद कर दिया है, जबकि छह ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलाएगी।

    वहीं, रेलवे ने 03 दिसंबर को टाटानगर से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 18601 टाटानगर हटिया एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग चांडिल गुंडा बिहार, मुरी होते हुए हटिया तक चलाएगी।

    इस फैसले का असर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के हजारों यात्रियों पर पड़ेगा। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें।

    ये ट्रेनें इन तिथियों में रद रहेंगी

    • 02 और 07 दिसंबर को ट्रेन नंबर 68046/68045 आसनसोल-आद्रा-आसनसोल मेमू का परिचालन रद रहेगी।
    • 07 दिसंबर को ट्रेन नंबर 68053/68054 आद्रा- बाराभूम- आद्रा मेमू पैसेंजर का परिचालन रद रहेगी।
    • 07 दिसंबर को ट्रेन नंबर 63594/63593 आसनसोल-पुरूलिया-आसनसोल मेमू पैसेंजर का परिचालन रद रहेगी।

    ये ट्रेने शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलेंगी

    • झाड़ग्राम-धनबाद एक्सप्रेस (18019/18020): 01 और 05 दिसंबर को यह ट्रेन बोकारो स्टील सिटी स्टेशन तक ही जाएगी।
    • बर्धमान-हटिया मेमू एक्सप्रेस (13503/13504): 01 से 06 दिसंबर को यह ट्रेन गोमो स्टेशन तक ही चलेगी।
    • टाटानगर - आसनसोल मेमू- बराभूम मेमू (68056/68060 )02 दिसंबर को यह ट्रेन आद्रा स्टेशन तक चलेगी।

