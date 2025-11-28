Language
    राउरकेला–जगदलपुर एक्सप्रेस रद, 1-15 दिसंबर को कोरापुट में होगी शॉर्ट–टर्मिनेट

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 10:51 PM (IST)

    रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार ट्रेन संख्या 18107 राउरकेला–जगदलपुर एक्सप्रेस 1 दिसंबर एवं 15 दिसंबर को राउरकेला से प्रस्थान करने के बाद कोरापुट में शॉर्ट–टर्मिनेट होगी।

    राउरकेला–जगदलपुर एक्सप्रेस आंशिक रद। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। पूर्वी तटीय रेलवे के वाल्टेयर रेल मंडल अंतर्गत कोट्टावलासा–किरंदुल रेल सेक्शन में लेवल क्रॉसिंग गेट के आधुनिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

    रेलवे के अनुसार, कट एंड कवर पद्धति से सेगमेंट बॉक्स लगाने के कार्य को सुरक्षित व व्यवस्थित ढंग से पूरा करने हेतु ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लागू किया जाएगा। इस कारण से कई ट्रेनों के परिचालन में आंशिक बदलाव किया गया है।

    ठीक उसी तरह ट्रेन संख्या 18108 जगदलपुर राउरकेला एक्सप्रेस 2 दिसंबर एवं 16 दिसंबर को जगदलपुर के बजाय कोरापुट से ही आरंभ होगी। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय उपरोक्त बदलावों को ध्यान में रखें और किसी भी असुविधा से बचने के लिए समयपूर्व अपडेट लेते रहें।

    राउरकेला बंडामुंडा रेल प्रखंड का जनरल मैनेजर ने किया निरीक्षण

    दक्षिण पूर्व रेलवे के जनरल मैनेजर अनिल कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले राउरकेला बंडामुंडा रेल खंड का निरीक्षण कर विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति का लिया जायजा लिया।

    पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शुक्रवार की सुबह जीएम अपने स्पेशल ट्रेन से राउरकेला रेलवे स्टेशन को पहुंचे। इसके बाद सुबह लगभग साढ़े आठ बजे निरीक्षण स्पेशल स्पीक ट्रेन के माध्यम से पानपोश रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुए।

    पानपोश स्टेशन पहुंचकर थर्ड लाइन कार्यो और अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों का गहन निरीक्षण किया और प्रगति से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद जीएम वापस राउरकेला स्टेशन पहुंचे और स्टेशन के दूसरे तल पर स्थित रेलवे कैंटीन का निरीक्षण किया।

    वहीं उन्होंने राउरकेला आरआरआई केबिन के समीप निर्मित हो रहे ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य का भी मूल्यांकन किया तथा इसके लिए आवश्यक भूमि और अवैध निर्माणों को हटाने से संबंधित जानकारी ली।

    अगले चरण में जीएम निरीक्षण स्पेशल स्पीक ट्रेन के माध्यम से बंडामुंडा के- केबिन पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में निर्मित पांचवीं रेल लाइन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया।

    इसके पश्चात वे बंडामुंडा डी-केबिन पहुंचे और रेल यार्ड में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। जिसके बादजीएम ने विंडो इंस्पेक्शन करते हुए लिंक सी रूट से नुआगांव होते हुए ओढ़गा रेलवे स्टेशन तक का दौरा किया, जहां उन्होंने निर्माणाधीन रेलवे रनिंग रूम की प्रगति का जायज़ा लिया और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

    चक्रधरपुर रेलमंडल में निरीक्षण पूरा करने के बाद जीएम अपने विशेष सेलून के द्वारा रांची रेल मंडल के लिए रवाना हो गए। इस निरीक्षण दौरे के दौरान उनके साथ चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम तरुण हुरिया, आरपीएफ सीनियर डीएससी पी शंकर कुट्टी, पीएस टू टीएम मनीष पाठक सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।