चालीसा महोत्सव को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, साउथ बिहार एक्सप्रेस को चकरभाठा में मिलेगा 2 मिनट का स्टॉपेज
चालीसा महोत्सव को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। साउथ बिहार एक्सप्रेस को चकरभाठा में 2 मिनट का स्टॉपेज दिया जाएगा। इससे चकरभाठा और आसपास के श्र ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस का दो मिनट का अस्थायी ठहराव चकरभाठा स्टेशन में 30 एवं 31 दिसंबर को देने की घोषणा कर दी है।
रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार चालीसा महोत्सव में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं एवं रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने रायपुर मंडल के चकरभाठा स्टेशन पर 30 एवं 31 दिसंबर को ट्रेन नंबर 13288 आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस चकरभाठा स्टेशन शाम 18:02 बजे पहुंचेगी और दो मिनट का ठहराव के बाद शाम 18:04 बजे दुर्ग के लिए रवाना होगी।
बिहार एक्सप्रेस का केवल दो दिनों के लिए अस्थायी ठहराव
जबकि ट्रेन नंबर 13287 दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस चकरभाठा स्टेशन सुबह 09:14 बजे पहुंचेगी और दो मिनट का ठहराव के बाद सुबह 09:16 बजे आरा के लिए प्रस्थान करेगी।
चकरभाठा स्टेशन में साउथ बिहार एक्सप्रेस का केवल दो दिनों के लिए रेलवे ने अस्थायी ठहराव प्रदान किया है।
