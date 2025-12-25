चालीसा महोत्सव को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, साउथ बिहार एक्सप्रेस को चकरभाठा में मिलेगा 2 मिनट का स्टॉपेज

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस का दो मिनट का अस्थायी ठहराव चकरभाठा स्टेशन में 30 एवं 31 दिसंबर को देने की घोषणा कर दी है।

रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार चालीसा महोत्सव में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं एवं रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने रायपुर मंडल के चकरभाठा स्टेशन पर 30 एवं 31 दिसंबर को ट्रेन नंबर 13288 आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस चकरभाठा स्टेशन शाम 18:02 बजे पहुंचेगी और दो मिनट का ठहराव के बाद शाम 18:04 बजे दुर्ग के लिए रवाना होगी।