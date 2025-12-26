यात्रियों की सुविधा के लिए संतरागाछी-अजमेर-संतरागाछी स्पेशल ट्रेन का विस्तार, अब फरवरी तक चलेगी

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के उद्देश्य से और कंफर्म टिकट की मारामारी को देखते हुए चक्रधरपुर रेल मंडल के टाटानगर से गुजरने वाली संतरागाछी-अजमेर-संतरागाछी स्पेशल ट्रेन के परिचालन अवधि का विस्तार 05 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक कर दिया है।