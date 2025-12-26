Language
    यात्रियों की सुविधा के लिए संतरागाछी-अजमेर-संतरागाछी स्पेशल ट्रेन का विस्तार, अब फरवरी तक चलेगी

    By Rupesh Kumar VickyEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 07:16 PM (IST)

    दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ और कंफर्म टिकट की मांग को देखते हुए संतरागाछी-अजमेर-संतरागाछी स्पेशल ट्रेन की परिचालन अवधि का विस्तार ...और पढ़ें

    स्पेशल ट्रेन

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के उद्देश्य से और कंफर्म टिकट की मारामारी को देखते हुए चक्रधरपुर रेल मंडल के टाटानगर से गुजरने वाली संतरागाछी-अजमेर-संतरागाछी स्पेशल ट्रेन के परिचालन अवधि का विस्तार 05 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक कर दिया है। 

    रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार संतरागाछी स्टेशन से प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 08611 संतरागाछी-अजमेर स्पेशल ट्रेन का परिचालन 05 से 23 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। 

    जबकि अजमेर से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 08612 अजमेर-संतरागाछी स्पेशल ट्रेन का परिचालन 08 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक होगा।