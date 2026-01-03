4 से 6 जनवरी तक संबलपुर-सारला के बीच पावर ब्लॉक, परिवर्तित मार्ग से चलेगी राउरकेला-पुरी एक्सप्रेस

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। संबलपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले संबलपुर और सरला स्टेशनों के बीच रेल प्रशासन 04 से 06 जनवरी के बीच ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लेकर स्टील गर्डर की लॉन्चिंग करने का कार्य को अंजाम देगी।

इस वजह से रेल प्रशासन ने चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला और झारसुगुडा से गुजरने वाली तीन एक्सप्रेस ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाएगी। जबकि दो एक्सप्रेस ट्रेनों को शॉट टर्मिनेशन और शॉट ओरिजिनेशन कर चलाया जाएगा।

ये ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेगी:

04 से 06 जनवरी तक राउरकेला स्टेशन से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 18125 राउरकेला - पुरी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग सरला, सबंलपुर सिटी स्टेशन होते हुए पुरी तक चलेगी।

04 से 06 जनवरी तक पुरी स्टेशन से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 18126 पुरी - राउरकेला एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग सबंलपुर सिटी , सरला स्टेशन होते हुए राउरकेला तक चलेगी।

ये ट्रेनें शॉट टर्मिनेशन और शॉट ओरिजिनेशन कर चलेगी:

05 जनवरी को राउरकेला स्टेशन से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 18107 राउरकेला - जगदलपुर एक्सप्रेस का परिचालन कोरापुट स्टेशन तक होगा। इस ट्रेन का परिचालन कोरापुट से जगदलपुर स्टेशनों के बीच रद रहेगी।