    कुड़मी आंदोलनकारियों पर आरपीएफ ने की बड़ी कार्रवाई, रेल चक्का जाम करने में 2500 से अधिक के खिलाफ FIR

    By Rupesh Kumar Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 06:44 PM (IST)

    चक्रधरपुर रेल मंडल के सोनुआ और सिनी गम्हरिया और गम्हरिया कांड्रा रेल खंड में हुए कुड़मी समाज के रेल टेका डहर छेका आंदोलन में रेल चक्का जाम के मामले में आरपीएफ ने 2500 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज करने के साथ ही सभी अभियुक्तों की तलाश आरपीएफ ने तेज कर दी है।

    चक्रधरपुर रेल मंडल में रेल चक्का जाम करने में 2500 कुड़मी आंदोलनकारियों पर मामला दर्ज।

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर । 20 सितंबर को चक्रधरपुर रेल मंडल के सोनुआ और सिनी गम्हरिया और गम्हरिया कांड्रा रेल खंड में हुए कुड़मी समाज के रेल टेका डहर छेका आंदोलन में रेल चक्का जाम के मामले में आरपीएफ ने 2500 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज किया है।

    आरपीएफ ने अभियुक्तों की तेज कर दी है है तलाश

    मामला दर्ज करने के साथ ही सभी अभियुक्तों की तलाश आरपीएफ ने तेज कर दी है। कुड़मी आंदोलनकारियों पर आरपीएफ ने चक्का जाम करने, आरपीएफ के कार्य में बाधा डालने और बदतमीजी करने जैसे मामले दर्ज किए हैं।

    चक्रधरपुर रेल मंडल के सिनी गम्हरिया और गम्हरिया कांड्रा रेल खंड में कुड़मी आंदोलनकारियों ने रेल चक्का जाम 20 सितंबर की सुबह 07:30 बजे से 21 सितंबर की सुबह 07:10 बजे तक साढ़े 23 घंटे तक किया था।

    इस मामले में सिनी आरपीएफ ने रेलवे एक्ट 174/ए, 145 और 147 धारा के तहत मामला दर्ज किया है। जिन लोगों पर नामजद मामला दर्ज हुआ है उनमें कुड़मी आंदोलनकारी गौतम महतो, प्रकाश महतो, जगदीश महतो, नवीन महतो, सोमू महतो, कुलदीप महतो, आनंद महतो सहित अज्ञात 2000 लोग शामिल हैं।

    वहीं सोनुआ में रेल चक्का जाम 20 सितंबर की सुबह 11:30 बजे से शाम 05:00 बजे तक हुआ था। इस मामले में चक्रधरपुर आरपीएफ पोस्ट में आरपीएफ ने रेलवे एक्ट 174/ए, 145, 146, 147 के तहत मामला दर्ज किया है।

    सोनुआ रेल चक्का जाम में अमित महतो नामजद आरोपी

    सोनुआ रेल चक्का जाम के मामले में सिर्फ अमित महतो को नामजद आरोपी बनाया गया है। जबकि बाकि अज्ञात 500 लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है।

    रेल चक्का जाम के दौरान अमित महतो ने रेलवे और जिला प्रशासन को कहा था कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण हुआ है। उन्होंने किसी तरह का कोई नुकसान नहीं किया है और न ही कोई हिंसक वारदात हुई है। इसलिए आंदोलनकारी पर किसी भी तरह का मामला दर्ज नहीं किया जाए।

    इस पर मौके पर मौजूद अधिकारीयों ने विचार करने की बात कही थी। लेकिन रेलवे के द्वारा मामला दर्ज कर स्पष्ट कर दिया गया है कि रेल चक्का जाम करने वालों पर रेलवे सख्त कानूनी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा।