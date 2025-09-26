रेल यात्रियों को बड़ा झटका, 11 अक्टूबर से 20 जनवरी तक साउथ बिहार एक्सप्रेस सहित 16 ट्रेनें कैंसिल

चक्रधरपुर रेल मंडल में 11 अक्टूबर से 20 जनवरी 2026 तक रेलवे लाइन की मरम्मत के कारण 16 ट्रेनें रद रहेंगी। कुछ ट्रेनों का मार्ग बदला गया है और कुछ को बीच में ही रोका जाएगा। मरम्मत कार्य टीआरटी मशीनों से होगा जिससे ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार होगा लेकिन यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा।

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले राउरकेला से कासबहाल और बंडामुंडा ए केबिन से राउरकेला स्टेशनों के बीच 11 अक्टूबर से लेकर 20 जनवरी 2026 के बीच अप व डाउन रेल लाइन की मरम्मती का कार्य टीआरटी मशीनों के द्वारा किया जाएगा।

रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, 11 अक्टूबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच राउरकेला से कासबहाल स्टेशनों के बीच और 20 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी 2026 तक बंडामुंडा ए केबिन से राउरकेला स्टेशनों के बीच रेलवे सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को 05:30 घंटे के मेगा ब्लॉक लेकर टीआरटी मशीनों के द्वारा रेल लाइन को दुरुस्त करने का कार्य करेगी।

इस वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 16 ट्रेनों का परिचालन विभिन्न तिथियों में रद कर दिया है, जबकि चार ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलाया जाएगा। वहीं रेलवे ने तीन ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाएगी।

इस संबंध में दक्षिण पूर्व रेलवे के डिप्टी चीफ ऑपरेशंस मैनेजर श्रीनिवास सामंत ने अधिसूचना पत्र जारी कर दिया है। इस कार्य के पूर्ण होते ही गाडियों की समयबद्धता एवं गति में तेजी आएगी। वहीं, ट्रेनों के रद हाेने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

ये ट्रेनें इन तिथियों में रद रहेंगी: 14, 21, 28 नवंबर और 05, 12 दिसंबर को ट्रेन नंबर 13288 आरा - दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस का परिचालन रद रहेगा।

15, 22, 29 नवंबर और 06, 13 दिसंबर को ट्रेन नंबर 13287 दुर्ग - आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस का परिचालन रद रहेगा।

11, 14, 18, 21, 25, 28 अक्टूबर एवं 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29 नवंबर एवं 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30 दिसंबर और 03, 06, 10, 13, 17, 20 जनवरी 2026 को ट्रेन नंबर 18109 व 18110 टाटा - इतवारी- टाटा - एक्सप्रेस का परिचालन रद रहेगा।

11, 14, 18, 21, 25, 28 अक्टूबर एवं 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29 नवंबर एवं 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30 दिसंबर और 03, 06, 10, 13, 17, 20 जनवरी 2026 को ट्रेन नंबर 18175 व 18176 हटिया - झारसुगुडा - हटिया एक्सप्रेस का परिचालन रद रहेगा।

11, 14, 18, 21, 25, 28 अक्टूबर एवं 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29 नवंबर एवं 02, 06, 09, 13, 16 दिसंबर काे ट्रेन नंबर 68029 व 68030 राउरकेला - झारसुगुडा - राउरकेला मेमू का परिचालन रद रहेगा।

20, 23, 27, 30 दिसंबर और 03, 06, 10, 13, 17, 20 जनवरी 2026 को ट्रेन नंबर 68043 व 68044 टाटा - राउरकेला - टाटा मेमू का परिचालन रद रहेगा।

11, 18, 25 अक्टूबर एवं 01, 08, 15, 22, 29 नवंबर और 06, 13 दिसंबर को ट्रेन नंबर 18125 व 18126 राउरकेला - पुरी - राउरकेला एक्सप्रेस का परिचालन रद रहेगा।

14, 21, 28 अक्टूबर एवं 04, 11, 18, 25 नवंबर और 02, 09, 16 दिसंबर को ट्रेन नंबर 18107 व 18108 राउरकेला - जगदलपुर - राउरकेला एक्सप्रेस का परिचालन रद रहेगा।

20, 23, 27, 30 दिसंबर और 03, 06, 10, 13, 17, 20 जनवरी 2026 को ट्रेन नंबर 58659 हटिया - राउरकेला पैसेंजर का परिचालन रद रहेगा।

21, 24, 28, 31 दिसंबर और 04, 07, 11, 14, 18 एवं 21 जनवरी 2026 को ट्रेन नंबर 58660 राउरकेला - हटिया पैसेंजर का परिचालन रद रहेगी।

ये ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलेंगी: 10, 17, 24, 31 अक्टूबर एवं 07 नवंबर को ट्रेन नंबर 13288 आरा दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस का परिचालन राउरकेला स्टेशन तक होगा। साउथ बिहार एक्सप्रेस का परिचालन इन तिथियों में राउरकेला से दुर्ग स्टेशनों के बीच रद रहेगी।

11, 18, 25 अक्टूबर एवं 01, 08 नवंबर को ट्रेन नंबर 13287 दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस का परिचालन राउरकेला स्टेशन से होगा। यह ट्रेन इन तिथियों में दुर्ग से राउरकेला स्टेशनों के बीच रद रहेगी।

14, 21, 28 अक्टूबर एवं 04, 11, 18, 25 नवंबर और 02, 09, 16 दिसंबर को हावड़ा से चलने वाली ट्रेन नंबर 22861 हावड़ा - कंटाबांजी इस्पात एक्सप्रेस का परिचालन राउरकेला स्टेशन तक होगा। इस्पता एक्सप्रेस का परिचालन राउरकेला से कंटाबांजी स्टेशनों के बीच रद रहेगी।

14, 21, 28 अक्टूबर एवं 04, 11, 18, 25 नवंबर और 02, 09, 16 दिसंबर को टिटलागढ से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 12872 टिटलागढ़ - हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस का परिचालन झारसुगुडा स्टेशन तक होगा। इस्पात एक्सप्रेस का परिचालन झारसुगुडा से हावड़ा स्टेशनों के बीच रद रहेगी।

20, 23, 27, 30 दिसंबर और 03, 06, 10, 13, 17, 20 जनवरी 2026 को ट्रेन नंबर 22861/12871हावड़ा - कंटाबांजी और टिटलागढ़ - हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस का परिचालन टाटानगर स्टेशन तक होगा। इन तिथियों में इस्पात एक्सप्रेस का परिचालन टाटा - कंटाबांजी - टिटलागढ़ स्टेशनों के बीच रद रहेगी।

20, 23, 27, 30 दिसंबर और 03, 06, 10, 13, 17, 20 जनवरी 2026 को ट्रेन नंबर 22862 /12872 कंटाबांजी - हावड़ा और टिटलागढ़ - हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस का परिचालन झारसुगुडा स्टेशन तक होगा। इन तिथियों में इस्पात एक्सप्रेस का परिचालन झारसुगुडा से हावड़ा स्टेशनों के बीच रद रहेगी।