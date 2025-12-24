Language
    1 जनवरी 2026 से 70 रेल मंडल में लागू होगा नई टाइम टेबल, ट्रेनों के समय में होगा 1 घंटे तक का बदलाव

    By Rupesh Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 06:26 PM (IST)

    चक्रधरपुर रेल मंडल में 1 जनवरी 2026 से नया टाइम टेबल लागू होगा। दक्षिण पूर्व रेलवे अपने यात्री परिचालन में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। चक्रधरपुर रेल मंड ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। रेलवे से सफर करने वालों के लिए यह काम की खबर है। 1 जनवरी 2026 से भारतीय रेल के 18 जोन सहित 70 रेल मंडल में न्यू टाइम टेबल लागू हो जाएगा। इसी के मद्देनजर दक्षिण पूर्व रेलवे अपने यात्री परिचालन में बड़ा बदलाव करने जा रहा है।

    रेलवे सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से कई प्रमुख ट्रेनों की समय-सारिणी में संशोधन किया जा रहा है। इस बदलाव के तहत चक्रधरपुर रेल मंडल से प्रस्थान करने वाली और यहां समाप्त होने वाली गाड़ियों के समय में 5 से 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का अंतर आएगा।

    रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधित समय-सारिणी परिचालन सुगमता और तकनीकी कारणों से लागू की जा रही है। यात्री नई समय-सारिणी की विस्तृत जानकारी रेलवे के पूछताछ नंबर 139, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (एनटीईएस) ऐप या रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

    1 जनवरी के बाद यात्रा करने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपने टिकट पर अंकित समय के बजाय अपडेटेड शेड्यूल के अनुसार ही स्टेशन पहुंचें।

    चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली इन ट्रेनों के समय सारिणी में होगा बदलाव:

    • ट्रेन नंबर 20891/20892 टाटा ब्रह्मपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 20872/20871 राउरकेला हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का राउरकेला आगमण और प्रस्थान करने के समय में 85 मिनट का बदलाव हो सकता है।
    • ट्रेन नंबर 20835/20836 राउरकेला-पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस का राउरकेला से प्रस्थान करने के समय में बदलाव हो सकता है।
    • ट्रेन नंबर 21894 पटना टाटा वंदे भारत एक्सप्रेस का टाटानगर आगमण के समय में 10 मिनट का बदलाव हो सकता है।
    • वहीं, टाटानगर, चक्रधरपुर और राउरकेला से गुजरने वाली कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के आगमण और प्रस्थान के समय में 5 से 10 मिनट का बदलाव होगा।