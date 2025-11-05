Railway News: 13 से 23 नवंबर के बीच कुर्ला एक्सप्रेस सहित 4 ट्रेनें रद, यात्रा करने से पहले पढ़ लें शेड्यूल

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। 13 से 23 नवंबर के बीच चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली कुर्ला एक्सप्रेस सहित चार ट्रेनें विभिन्न तिथियों में रद रहेगी।

वहीं, चार ट्रेनों को रेलवे शॉर्ट टर्मिनेशन ओर शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलाएगी। दक्षिण पूर्व रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार शालिमार स्टेशन यार्ड रिमॉडलिंग के लिए रेल प्रशासन इन तिथियों में नॉन इंटर लॉकिंग का कार्य करेगी। ट्रेनों के रद होने से डेली पैसेंजर सहित अन्य यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।