    Railway News: 13 से 23 नवंबर के बीच कुर्ला एक्सप्रेस सहित 4 ट्रेनें रद, यात्रा करने से पहले पढ़ लें शेड्यूल

    By Rupesh Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली कुर्ला एक्सप्रेस सहित चार ट्रेनें 13 से 23 नवंबर तक रद रहेंगी। शालिमार स्टेशन यार्ड में रिमॉडलिंग के कारण नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा, जिससे यात्रियों को परेशानी होगी। कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से ही चलाया जाएगा, जिससे यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कत होगी।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। 13 से 23 नवंबर के बीच चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली कुर्ला एक्सप्रेस सहित चार ट्रेनें विभिन्न तिथियों में रद रहेगी।

    वहीं, चार ट्रेनों को रेलवे शॉर्ट टर्मिनेशन ओर शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलाएगी। दक्षिण पूर्व रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार शालिमार स्टेशन यार्ड रिमॉडलिंग के लिए रेल प्रशासन इन तिथियों में नॉन इंटर लॉकिंग का कार्य करेगी। ट्रेनों के रद होने से डेली पैसेंजर सहित अन्य यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

    ये ट्रेनें इन तिथियों में रद रहेंगी

    • 13 से 19 और 22 एवं 23 नवंबर को ट्रेन नंबर 18030 शालिमार - मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुर्ला एक्सप्रेस का परिचालन रद रहेगी।
    • 13 से 21 नवंबर को ट्रेन नंबर 18029 मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालिमार कुर्ला एक्सप्रेस का परिचालन रद रहेगी।
    • 12, 13 और 19 नवंबर को ट्रेन नंबर 12151 मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालिमार समरसता एक्सप्रेस का परिचालन रद रहेगी।
    • 14, 15 और 21 नवंबर को ट्रेन नंबर 12152 शालिमार - मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस समरसता एक्सप्रेस का परिचालन रद रहेगी।

    ये ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेशन ओर शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलेंगी

    • 18 नवंबर को ट्रेन नंबर 12101 मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालिमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस का परिचालन सांतरागाछी स्टेशन तक होगा।
    • 20 नवंबर को ट्रेन नंबर 12102 शालिमार - मुम्बई लोकमान्य तिलक टर्मिनस ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस का परिचालन सांतरागाछी स्टेशन से मुंबई तक होगा।
    • 19 नवंबर को ट्रेन नंबर 12905 पोरबंदर - शालिमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस का परिचालन सांतरागाछी स्टेशन तक होगा।
    • 21 नवंबर को ट्रेन नंबर 12906 शालिमार - पोरबंदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का परिचालन सांतरागाछी स्टेशन तक होगा।

