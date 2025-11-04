Language
    Railway News: स्लीपर में कुत्ता-बिल्ली, इकोनॉमी की रिस रही छत; ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों को हुई समस्याएं

    By Tapas Banerjee Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    ट्रेनों में यात्रियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शक्तिपुंज एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में कुत्ते और बिल्लियां घूम रहे हैं, जिससे यात्री परेशान हैं। वहीं, विशाखापत्तनम-बनारस एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में अनधिकृत यात्रियों का कब्जा है, जिससे यात्रियों को दिक्कत हो रही है। 

    ट्रेन की बोगी में कुत्ता। (जागरण)

    तापस बनर्जी, धनबाद। स्लीपर में कुत्ता-बिल्ली सफर कर रहे हैं। थर्ड एसी इकोनॉमी कोच की छत रिस रही है तो फर्स्ट एसी जैसी प्रीमियम क्लास में अनधिकृत यात्रियों का कब्जा है।

    सुनने में भले ही अटपटा लग रहा है पर है यह सौ फीसद सच। जबलपुर से हावड़ा जा रही शक्तिपुंज एक्सप्रेस के स्लीपर कोच के यात्रियों के उस वक्त होश उड़ गये जब उन्होंने कोच में कुत्ते और बिल्ली को इधर-उधर घूमते देखा। कुत्ता कभी किसी यात्री को देखकर भौंकता तो बिल्ली सीट के नीचे घुस कर म्याउं-म्याउं करती।

    कुत्ते को देख लोअर बर्थ में बैठा यात्री डर से पांव उपर कर लेता। ऑन बोर्ड टिकट चेकिंग स्टाफ से शिकायत करने का भी कुछ असर न हुआ। लातेहार के छिपादोहर स्टेशन पर कुत्ता-बिल्ली लेकर सवार हुए यात्री 129 किमी तक बेफिक्र यात्रा करते रहे और बिना रोक-टोक पतरातु स्टेशन पर उतर गये।

    यात्रियों की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। धनबाद से गोरखपुर जानेवाली स्पेशल ट्रेन की छत रिसने से यात्री परेशान रहे तो विशाखापत्तनम-बनारस एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी के कॉरिडोर में अनधिकृत यात्रियों का जमावड़ा लगने से यात्रियों को केबिन के अंदर कैद रहना पड़ा।

    बाथरूम तक पहुंचने के लिए महिला यात्री को मशक्कत करनी पड़ी। शिकायत भी हुई पर रेलवे ने रटा रटाया जवाब देकर जिम्मेदारी पूरी कर ली।

    आरपीएफ भी आयी पर ट्रेन से नहीं उतारे जा सके कुत्ता-बिल्ली

    शक्तिपुंज एक्सप्रेस के यात्रियों ने बताया कि स्लीपर कोच में कुत्ता और बिल्ली लेकर यात्रियों के सवार होने की सूचना देने पर आन बोर्ड टिकट चेकिंग स्टाफ ने बताया कि कंट्रोल को सूचना दे दी गई है।

    कुछ देर बाद टोरी स्टेशन पर आरपीएफ भी आयी। इसके बाद भी कुत्ता और बिल्ली के साथ सवार यात्रियों को उतार नहीं सकी और ट्रेन खुल गई। उसके बाद उन्हें उतारने कोई नहीं आया और बरकाकाना स्टेशन से पहले आराम से उतर गये।

    केस स्टडी एक

    जबलपुर से हावड़ा जा रही शक्तिपुंज एक्सप्रेस के स्लीपर एस-7 कोच में कुत्ते और बिल्ली के साथ यात्रियों का जत्था सवार हो गया। कुत्ता और बिल्ली इधर-उधर घूमने लगे जिससे यात्रियों में दहशत फैल गया।

    रेणुकूट से कुल्टी जा रहे यात्री ने कुत्ते व बिल्ली के साथ सवार हुए यात्रियों के वीडियो के साथ एक्स पर शिकायत दर्ज कराई। रेलवे का जवाब आया कि ऑन बोर्ड चेकिंग स्टाफ को निर्देशित किया गया है। तब तक आपके धैर्य की सराहना की जाती है।

    केस स्टडी दो

    विशाखापत्तनम से बनारस के लिए रवाना हुई ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच एच-वन के कारिडोर पर अनधिकृत यात्रियों ने कब्जा कर लिया। कारिडोर में इतनी भीड़ हो गई कि फर्स्ट एसी के यात्रियों का केबिन से बाहर निकलना मुश्किल हो गया।

    ट्रेन में सफर कर रही महिला यात्री सलोनी सिंह ने शिकायत की। बताया कि भीड़ के कारण बाथरूम जाने का मार्ग तक जाम है। रेलवे ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया।

    केस स्टडी तीन

    स्पेशल ट्रेनों के मेंटेनेंस का हाल इसी से समझा जा सकता है कि धनबाद से खुलने वाली ट्रेन के एसी कोच की छत गया पहुंचते ही रिस रही है। धनबाद-गोरखपुर स्पेशल में ऐसा ही हुआ। रविवार की रात धनबाद से खुल कर गया पहुंचते ही थर्ड एसी इकानामी कोच की छत रिसने लगी।

    गया से वाराणसी तक एम-4 कोच के यात्री इससे परेशान हो गये। शिकायत करने पर रेलवे की ओर से कहा गया कि एसी डक्ट से जल रिसाव हो रहा था। उसे ठीक कर दिया गया है।