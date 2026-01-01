खरसावां के शहीदों को मिलेगा सरकारी सम्मान, आश्रितों की पहचान करेगी सरकार : हेमंत सोरेन

ग्रामीण इलाकों में दलालों की भूमिका समाप्त होगी

इससे ग्रामीण इलाकों में दलालों की भूमिका समाप्त होगी और विकास कार्यों में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने किसानों से खेतों में सोलर पैनल लगाने और उत्पादित बिजली सरकार को बेचने का भी आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम सभी खरसावां में एकत्र हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। यह दिन खरसावां गोलीकांड के अमर वीर शहीदों के प्रति सम्मान प्रकट करने और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का दिन है।

उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासी समाज का प्रकृति से गहरा रिश्ता रहा है और जल, जंगल व जमीन की रक्षा के लिए वे सदैव संघर्ष करते रहे हैं।

बुधवार रात से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी

गौरतलब है कि खरसावां के शहीदों की बरसी पर बुधवार रात से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। शहीद पार्क के भीतर जूता-चप्पल पहनकर या किसी राजनीतिक दल का झंडा-बैनर लेकर प्रवेश पर रोक लगाई गई थी।

मुख्य गेट के पास कंट्रोल रूम बनाया गया था। शहीद पार्क और चांदनी चौक क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, वहीं ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही थी।

प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग गेट बनाए

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वाहन पार्किंग की व्यवस्था ईदगाह मैदान और तसर कार्यालय के समीप मैदान में की गई थी। प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग गेट बनाए गए थे और पूरे परिसर में बैरिकेडिंग की गई थी।



इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य सरकार के मंत्री दीपक बिरुवा, सांसद जोबा माझी, विधायक दशरथ गागराई, निरल पुरती, सुखराम उरांव, सविता महतो, समीर मोहंती, संजीव सरदार, सोमेश सोरेन, मंगल कालिंदी, जगत माझी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सहित कई वरिष्ठ नेता और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।