    झारखंड में कोहरे का कहर: जलियांवाला बाग एक्सप्रेस सहित 6 ट्रेनें 3 मार्च तक रद, यात्रा से पहले चेक करें लिस्ट

    By Rupesh Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 01:54 PM (IST)

    दक्षिण पूर्व रेलवे ने घने कोहरे के पूर्वानुमान के कारण चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 6 लंबी दूरी की ट्रेनों को दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक रद्द क

    Hero Image

    घने कोहरे के कारण 6 ट्रेनें रद। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे ने घने कोहरे का पूर्वानुमान को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली लंबी दूरी की 6 ट्रेनों को दिसंबर 2025 से लेकर 3 मार्च 2026 तक रद करने की अधिसूचना पत्र जारी कर दिया है।

    ट्रेनों के रद होने से इन ट्रेन के यात्रियों की परेशानी भी बढ़ जाएगी। मालूम रहे की टाटा अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस को रद तिथियों में चलाने को लेकर स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने रेल मंत्री को पत्र लिखा है। इसके बावजूद अब तक रेलवे की और से रद ट्रेनों को चलाने की अधिसूचना जारी नहीं किया है।

    ये ट्रेनें इन तिथियों में रद रहेगी

    28 दिसंबर 2025 से 02 फ़रवरी 2026 तक ट्रेन नंबर 18103 टाटा अमृतसर जालियांवाला बाग एक्सप्रेस ।

    28 दिसंबर 2025 से लेकर 27 फ़रवरी 2026 तक ट्रेन नंबर 18104 अमृतसर टाटा जालियांवाला एक्सप्रेस ।

    28 दिसंबर 2025 से लेकर 02 मार्च 2026 तक ट्रेन नंबर 22857 सांतरागाछी-आनंदविहार साप्ताहिक एक्सप्रेस ।

    28 दिसंबर 2025 से लेकर 03 मार्च 2026 ट्रेन नंबर 22858 आनंदविहार सांतरागाछी साप्ताहिक एक्सप्रेस ।

    28 दिसंबर 2025 से लेकर 26 फ़रवरी 2026 तक ट्रेन नंबर 12873 हटिया आनंदविहार स्वर्णजयंती एक्सप्रेस ।

    28 दिसंबर 2025 से लेकर 27 फ़रवरी 2026 तक ट्रेन नंबर 12874 आनंदविहार - हटिया स्वर्णजयंती एक्सप्रेस ।