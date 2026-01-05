नहीं थम रहा कहर, पश्चिमी सिंहभूम में जंगली हाथी ने महिला को उतारा मौत के घाट; पति भी हुआ घायल

संवाद सूत्र, गोइलकेरा। प्रखंड में पागल दंतैल जंगली हाथी का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को अहले सुबह एक और महिला की जान ले ली। लेकिन वन विभाग के कुंभकर्णी नींद के कारण जिला में हाथी एक-एक कर अब तक 6 लोगों को मौत का घाट उतार दिया, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हैं।

सोमवार के अहले सुबह गोइलकेरा के संतरा वन क्षेत्र के बिला पंचायत के वन ग्राम मिस्त्री बेड़ा में हमला कर 50 वर्षीय जोंगा लागुरी एक महिला की जान ले ली और उसके पति वर्षीय 52 चंद्र मोहन लागुरी को घायल कर दिया।

परिवार के लोग बिला शहीद चौक पर रहते है। लेकिन पति-पत्नी वन ग्राम मिस्त्री बेड़ा में घर बना कर रहे थें। ग्रामीणों के अनुसार हाथी न महिला को सूंड़ से पकड़कर पटक-पटक कर घटनास्थल पर मौत का घाट उतार दिया। जबकि महिला को बचाने का चक्कर में पति घायल हो गया।

परिवार के अन्य लोग भी हाथी के हमले में बाल-बाल बच गए। घटना के बाद घायल चन्द मोहन को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए चाईबासा रेफर कर दिया गया। जबकि गोइलकेरा पुलिस शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया।

इधर वन विभाग घूम-घूम कर माइक से अलाउंस कर ग्रामीणों को हाथी से सतर्क रहने के लिए कहा गया है और साथ ही उन्हें पटाखे दिए गए हैं ताकि वे हाथी को दूर रख सकें। वन क्षेत्र पदाधिकारी ने बताया कि हाथी के हमले की सूचना मिलते ही वनरक्षी और पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया। उन्होंने बताया कि हाथी को भगाने एवं काबू में करने के लिए पश्चिम बंगाल से एक टीम को बुलाया गया है। वर्तमान में ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है।

बता दें कि चाईबासा जिला में पिछले 5 दिनों में हाथी ने 6 लोगों की जान ले ली है। जबकि 5 लोगों को घायल कर दिया है जिसका स्थिति काफी नाजुक हैं। इसके पहले हाथी ने टोंटो, मुफ्फसिल और गोइलकेरा थाना क्षेत्र में हमला कर 5 लोगों की जान ली थी।