    झारखंड में नक्सलियों की लाइफलाइन पर अटैक, रसद और विस्फोटक पहुंचाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार

    By DINESH SHARMAEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 12:16 PM (IST)

    झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस ने जराइकेला थाना क्षेत्र के तेताई गांव से दो नक्सली समर्थकों, मतियश तोपनो और आशीष जाते को गिरफ्तार किया है। य ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता चक्रधरपुर। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस ने जराइकेला थाना क्षेत्र के तेताई गांव में छापेमारी कर दो नक्सली समर्थकों मतियश तोपनो और आशीष जाते को गिरफ्तार किया है।

    दोनों लंबे समय से नक्सलियों को रसद सामग्री और अन्य आवश्यक सामान की आपूर्ति में संलिप्त थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि सारंडा में नक्सलियों के दो समर्थक तेताई गांव में हैं, जो रसद सामग्री और अन्य आवश्यक सामान की आपूर्ति करते हैं।

     

