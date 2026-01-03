झारखंड में नक्सलियों की लाइफलाइन पर अटैक, रसद और विस्फोटक पहुंचाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस ने जराइकेला थाना क्षेत्र के तेताई गांव से दो नक्सली समर्थकों, मतियश तोपनो और आशीष जाते को गिरफ्तार किया है। य ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता चक्रधरपुर। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस ने जराइकेला थाना क्षेत्र के तेताई गांव में छापेमारी कर दो नक्सली समर्थकों मतियश तोपनो और आशीष जाते को गिरफ्तार किया है।
दोनों लंबे समय से नक्सलियों को रसद सामग्री और अन्य आवश्यक सामान की आपूर्ति में संलिप्त थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि सारंडा में नक्सलियों के दो समर्थक तेताई गांव में हैं, जो रसद सामग्री और अन्य आवश्यक सामान की आपूर्ति करते हैं।
इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंगन्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंगन्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।